Вартість кави зросте чи впаде: які чинники впливатимуть на ціну — Finance.ua
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Вартість кави зросте чи впаде: які чинники впливатимуть на ціну

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Вартість кави зросте чи впаде: які чинники впливатимуть на ціну
Вартість кави зросте чи впаде: які чинники впливатимуть на ціну
Очікується, що ф’ючерси на арабіку впадуть приблизно на 30% до кінця 2025 року, оскільки нещодавні рекордно високі ціни, як очікується, стримуватимуть попит, а перші ознаки вказують на рекордний урожай в Бразилії в наступному році.
Про це свідчить опитування Reuters.
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Згідно з опитуванням, середній прогноз цін на арабіку на кінець 2025 року склав $2,95 за фунт, що на 30% нижче за рівень закриття торгів у середу, 12 лютого, і на 6% нижче, ніж на кінець 2024 року.
«Попит буде стагнувати у відповідь на дуже високі ціни», — сказав один з учасників цього опитування серед трейдерів і аналітиків.

Рекордний урожай в Бразилії і його вплив на ціни

Зростання цін було викликане перспективою зменшення врожаю арабіки в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави, в майбутньому сезоні 2025/26.
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Так середній прогноз врожаю арабіки в Бразилії в 2025/26 році складає 40,55 млн мішків, що менше, ніж у попередньому сезоні (43,4 млн мішків).
Однак деякі учасники вказали на потенціал для більшого врожаю в сезоні 2026/27.
«Якщо ми зможемо пройти через період морозів і дощів без пошкоджень, на горизонті повинен з’явитися великий урожай Бразилії в 26/27 році», — сказав один із учасників опитування.

Ціни на робусту знижуються

У 2024 році ціни на каву сорту арабіка були одними з найбільш динамічних на сировинних ринках та зросли приблизно на 70%. Вони продовжили зростати і цього року, досягнувши рекордного рівня в $4,2995 11 лютого.
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Загальний врожай у Бразилії зменшився до 64,6 млн мішків з 66,4 млн у 2024/25 році, при цьому зростання виробництва робусти частково компенсувало падіння виробництва арабіки.
«Ціни на каву сорту робуста до кінця 2025 року становитимуть $4200 за метричну тонну, що на 28% нижче від рівня закриття середи, а річне падіння становитиме 14%», — йдеться в публікації. — «Урожай робусти в Бразилії у 2025/26 році прогнозується на рівні 24,5 млн мішків, порівняно з 21 млн мішків у попередньому сезоні».
Також прогнозується більший урожай у В’єтнамі, який є провідним виробником робусти — 29 млн мішків, порівняно з 28 млн у 2024/2025 році.
За матеріалами:
НВ
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