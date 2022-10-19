Вартість гречки може знизитися до 60–70 грн за кілограм – Мінагрополітики — Finance.ua
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Вартість гречки може знизитися до 60–70 грн за кілограм – Мінагрополітики

Аграрний ринок
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Вартість гречки може знизитися до 60–70 грн за кілограм – Мінагрополітики
Вартість гречки може знизитися до 60–70 грн за кілограм – Мінагрополітики
У Мінагрополітики прогнозують зниження ціни на гречку.
Про це розповів в ефірі «Суспільне. Новини» директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.
«Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60–70 грн за кілограм», — зазначив він.
За його словами, найбільше гречки намолотили аграрії саме Сумщини — 15,5 тис. тонн. Хоча й зі збором врожаю в прифронтових і прикордонних зонах є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру.
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Далі йдуть Житомирщина та Хмельниччина — кожна з областей вже зібрала по 15,2 тис. тонн гречки.
Загалом гречки станом на зараз зібрали понад 120 тис. тонн. Очікується її у цьому сезоні понад 150 тис. тонн.
За словами Ігоря Віштака, дощовий вересень затримав на два тижні збір пізньої групи зернових. Проте за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі. Крім того, буде збережено потужний експортний потенціал.
За матеріалами:
bizagro
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