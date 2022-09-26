Виробництво гречки цьогоріч в 1,5 раза перевищить внутрішнє споживання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виробництво гречки цьогоріч в 1,5 раза перевищить внутрішнє споживання

Аграрний ринок
167
Цьогоріч аграрії посіяли гречки більше, ніж зазвичай. Очікується, що врожай становитиме 140-150 тис. т.
Про це розповів перший заступник міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький.
Він зазначив, що внутрішнє споживання гречки становить 100-110 тис. т.
«Аграрії відгукнулися на заклик споживачів і держави та суттєво збільшили посівні площі під гречку. За останнє десятиріччя ми вперше вийдемо з виробництвом гречки, що в 1,5 рази більше, ніж внутрішнє споживання. І це навіть дозволить нам сформувати внутрішній запас», — підкреслив перший заступник міністра.
Нагадаємо, станом на 16 вересня аграрії намолотили 58,5 тис. т гречки з площі 40,5 тис. га (34%), при врожайності 1,44 т/га.
Також Мінагрополітики прогнозує, що цукру в Україні буде близько 1,2 млн т. При цьому внутрішнє його споживання в нас становить 1,15 млн т. Це означає, що вітчизняним цукром українці також будуть повністю забезпечені.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Kurkul
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.