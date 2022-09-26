Виробництво гречки цьогоріч в 1,5 раза перевищить внутрішнє споживання — Finance.ua

Виробництво гречки цьогоріч в 1,5 раза перевищить внутрішнє споживання Вчора 05:03 — Аграрний ринок

Цьогоріч аграрії посіяли гречки більше, ніж зазвичай. Очікується, що врожай становитиме 140-150 тис. т.

Про це розповів перший заступник міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він зазначив, що внутрішнє споживання гречки становить 100-110 тис. т.

«Аграрії відгукнулися на заклик споживачів і держави та суттєво збільшили посівні площі під гречку. За останнє десятиріччя ми вперше вийдемо з виробництвом гречки, що в 1,5 рази більше, ніж внутрішнє споживання. І це навіть дозволить нам сформувати внутрішній запас», — підкреслив перший заступник міністра.

Нагадаємо, станом на 16 вересня аграрії намолотили 58,5 тис. т гречки з площі 40,5 тис. га (34%), при врожайності 1,44 т/га.

Також Мінагрополітики прогнозує, що цукру в Україні буде близько 1,2 млн т. При цьому внутрішнє його споживання в нас становить 1,15 млн т. Це означає, що вітчизняним цукром українці також будуть повністю забезпечені.

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Kurkul За матеріалами:

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