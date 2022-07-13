Вартість Ethereum поставила черговий антирекорд — Finance.ua

Вартість Ethereum поставила черговий антирекорд Вчора 10:32 — Фінтех і Картки

Вартість Ethereum поставила черговий антирекорд

На початку цього тижня вартість криптовалюти Ethereum поставила новий антирекорд — ціна ЕТН впала нижче $ 1100.

Як повідомили аналітики, Ethereum впав на 78% нижче свого історичного максимуму та нижче останнього 20-денного показника, який до цього вказував на можливе підвищення вартості цифрового активу у короткостроковій перспективі. Аналітики зауважили, що з такого мінімуму «буде дуже важко піднятися».

На момент написання новини ЕТН торгується по $1,059 (згідно з даними СoinMarketCap).

Чого очікувати далі

Також, на думку крипто-експертів, Ethereum ще не досягнув свого дна, тому варто приготуватися до подальшого падіння криптовалюти.

Втім, багатьох користувачів більше цікавить, чи зміниться курс ефіру після його переходу на Proof-of-Stake (PoS). Як нещодавно заявив дослідник DeFi Вівек Раман: «майбутній перехід на „зелений“ блокчейн гарантує Ethereum створення кращої економічної структури для платформи смарт-контрактів, зниження інфляції ефіріуму та підвищення безпеки».

Також Раман вважає, що після переходу криптовалюта Ethereum має всі шанси обігнати біткоїн за вартістю.

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noworries За матеріалами:

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