Vanwall представив перший серійний електрокар Vanderwell (фото) — Finance.ua

Vanwall представив перший серійний електрокар Vanderwell (фото) Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

Vanwall представив перший серійний електрокар Vanderwell (фото), Фото: Vanwall

Відроджена британська компанія Vanwall презентувала свою першу серійну модель Vanderwell. Усього випустять 500 таких електрокарів вартістю від 128 тис. євро.

Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Бренд Vanwall у 50-х роках випускав гоночні авто. У 1958 році команда Vanwall навіть виграла Кубок конструкторів у «Формулі-1». Утім, тепер під цією маркою випускатимуть спортивні електромобілі.

Фото: Vanwall

Новий Vanwall Vanderwell — сучасна варіація на тему культової італійської Lancia Delta HF Integrale. У нього схожий силует, а також характерні розширені колісні арки та чотири фари.

Також авто отримало 22-дюймові диски і обвіс із великими спліттером та дифузором. Салон оздобили дорогою шкірою Connolly.

Фото: Vanwall

Автомобіль збудований на базі Hyundai Ioniq 5, проте буде легшим. Маса електрокара складе приблизно 1800 кг.

У Hyundai Ioniq 5 запозичать і силові установки: усі вони будуть повнопривідними та двомоторними.

Фото: Vanwall

Базова 325-сильна модель GT зможе розганятися до сотні за 4,9 с та проїжджати 450 км без підзарядки.

Топовий Vanwall Vanderwell N-GT отримає 650-сильну установку від Hyundai Ioniq 5 N. Розгін до сотні займе 3,4 с. Запас ходу такого Vanwall Vanderwell складе 420 км.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.