Vanwall представив перший серійний електрокар Vanderwell (фото) — Finance.ua
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Vanwall представив перший серійний електрокар Vanderwell (фото)

Технології&Авто
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Vanwall представив перший серійний електрокар Vanderwell (фото)
Vanwall представив перший серійний електрокар Vanderwell (фото), Фото: Vanwall
Відроджена британська компанія Vanwall презентувала свою першу серійну модель Vanderwell. Усього випустять 500 таких електрокарів вартістю від 128 тис. євро.
Про це повідомляється на сайті автовиробника.
Бренд Vanwall у 50-х роках випускав гоночні авто. У 1958 році команда Vanwall навіть виграла Кубок конструкторів у «Формулі-1». Утім, тепер під цією маркою випускатимуть спортивні електромобілі.
Фото: Vanwall
Фото: Vanwall
Новий Vanwall Vanderwell — сучасна варіація на тему культової італійської Lancia Delta HF Integrale. У нього схожий силует, а також характерні розширені колісні арки та чотири фари.
Також авто отримало 22-дюймові диски і обвіс із великими спліттером та дифузором. Салон оздобили дорогою шкірою Connolly.
Фото: Vanwall
Фото: Vanwall
Автомобіль збудований на базі Hyundai Ioniq 5, проте буде легшим. Маса електрокара складе приблизно 1800 кг.
У Hyundai Ioniq 5 запозичать і силові установки: усі вони будуть повнопривідними та двомоторними.
Фото: Vanwall
Фото: Vanwall
Базова 325-сильна модель GT зможе розганятися до сотні за 4,9 с та проїжджати 450 км без підзарядки.
Топовий Vanwall Vanderwell N-GT отримає 650-сильну установку від Hyundai Ioniq 5 N. Розгін до сотні займе 3,4 с. Запас ходу такого Vanwall Vanderwell складе 420 км.
За матеріалами:
Фокус
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