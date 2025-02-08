Vanwall представив перший серійний електрокар Vanderwell (фото) — Finance.ua

Vanwall представив перший серійний електрокар Vanderwell (фото)
Відроджена британська компанія Vanwall презентувала свою першу серійну модель Vanderwell. Усього випустять 500 таких електрокарів вартістю від 128 тис. євро.
Про це повідомляється на сайті автовиробника.
Бренд Vanwall у 50-х роках випускав гоночні авто. У 1958 році команда Vanwall навіть виграла Кубок конструкторів у «Формулі-1». Утім, тепер під цією маркою випускатимуть спортивні електромобілі.
Новий Vanwall Vanderwell — сучасна варіація на тему культової італійської Lancia Delta HF Integrale. У нього схожий силует, а також характерні розширені колісні арки та чотири фари.
Також авто отримало 22-дюймові диски і обвіс із великими спліттером та дифузором. Салон оздобили дорогою шкірою Connolly.
Автомобіль збудований на базі Hyundai Ioniq 5, проте буде легшим. Маса електрокара складе приблизно 1800 кг.
У Hyundai Ioniq 5 запозичать і силові установки: усі вони будуть повнопривідними та двомоторними.
Базова 325-сильна модель GT зможе розганятися до сотні за 4,9 с та проїжджати 450 км без підзарядки.
Топовий Vanwall Vanderwell N-GT отримає 650-сильну установку від Hyundai Ioniq 5 N. Розгін до сотні займе 3,4 с. Запас ходу такого Vanwall Vanderwell складе 420 км.
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