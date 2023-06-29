Валютний прогноз: ЄЦБ продовжить підвищувати облікову ставку — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: ЄЦБ продовжить підвищувати облікову ставку Сьогодні 08:57 — Валюта

Глава ЄЦБ Крістін Лагард (Christine Lagarde) заявила, що регулятор не планує припиняти цикл жорсткості монетарної політики. У липні облікова ставка буде підвищена згідно з планами, анонсованими раніше. Показники інфляції не дозволяють «пом'якшити» грошово-кредитну політику. Чи дані дії допоможуть євро суттєво зміцнитися щодо інших валют. Поточне значення ключової ставки набагато нижче за показник інфляції, тому боргові зобов’язання держав і корпорацій не приносять реальної прибутковості інвесторам. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0844, а опір — на рівні 1,0993. Останнім часом у цьому активі спостерігаються регулярні спроби змінити тренд. При цьому для подальшого зростання USD котирування мають опуститися нижче за позначку 1,0952.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9108, а підтримка утворилася на позначці 0,8906. У разі просування ціни вище 0,8990 доларів зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може ослабнути до 0,8831.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6641, а спротив — на 0,6892. На момент написання коментаря спостерігалася спроба пробою підтримки.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівень підтримки — 142,96.На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Однак є сигнали про можливість короткострокового зміцнення JPY, якщо котирування опустяться нижче за рівень 143,89.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2487, а опір утворено на 1,2849. При закріпленні вище за рівень 1,2590 фунт може посилитися до 1,2910.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6104. Опір знаходиться на позначці 0,6248. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6140.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3271, а підтримка сформована на 1,3139. Якщо котирування закріпляться вище за позначку 1,3178, CAD продовжить девальвуватися.

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