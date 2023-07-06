Валютний прогноз: в Іспанії та Швейцарії офіційно перемогли інфляцію — Finance.ua
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Валютний прогноз: в Іспанії та Швейцарії офіційно перемогли інфляцію

Валюта
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Інфляція у Швейцарії сповільнилася до 1,7% у річному обчисленні. Даний показник опустився нижче за цільову позначку ЦП в 2,0%. Однак монетарна влада країни не відчуває оптимізму: на їхню думку, інфляція перевищить рівень 2,0% вже до кінця нинішнього року і не повернеться до нього до 2026 року. Тому керівництво Європейського центробанку також не бачить позитиву в падінні інфляції в Іспанії до 1,9%. У результаті провідні світові ЦБ послідовно посилюватимуть свої монетарні політики підвищенням ставок і скороченням балансів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0844, а опір — на рівні 1,0993. Останнім часом у цьому активі спостерігаються регулярні спроби змінити тренд. При цьому для подальшого зростання USD котирування мають опуститися нижче за позначку 1,0952.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9108, а підтримка утворилася на позначці 0,8906. У разі просування ціни вище 0,8990 доларів зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може ослабнути до 0,8831.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6597, а спротив — на 0,6722. На момент написання коментаря спостерігалася спроба котирувань закріпитися вище за відмітку 0,6686 для подальшого пробою опору.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY позначився рівень підтримки — 142,96, а опір утворився на позначці 144,88. Зараз USD, як і раніше, прагне досягти рекордних позначок з початку поточного року. Однак є сигнали про можливість короткострокового зміцнення JPY, якщо котирування опустяться нижче за рівень 143,89.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2487, а опір — на 1,2849. При закріпленні вище за відмітку 1,2590 фунт може посилитися до 1,2910.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6050. Явного опору поки що немає. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6179.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3271, а підтримка сформована на 1,3139. Якщо котирування закріпляться вище за позначку 1,3178, CAD продовжить девальвацію.
За матеріалами:
RoboForex
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