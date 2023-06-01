Валютний прогноз: "стелю" держборгу піднімуть, але легше не стане — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: "стелю" держборгу піднімуть, але легше не стане Сьогодні 09:10 — Валюта

Минулої неділі було досягнуто попередньої угоди між демократами та республіканцями про підвищення «стелі» держборгу США. Якщо сторони не порушать взятих він зобов’язань, дефолт не відбудеться. Подія багато в чому очікувана, оскільки потенційні втрати кратно перевищували ймовірні вигоди для республіканців. Тепер увага інвесторів буде зосереджена на подальших кроках ФРС США щодо монетарної політики, що нею проводиться. Інфляція, як і раніше, перебуває на відмітках, що істотно перевищують необхідні значення регулятору. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0705 та опір на 1,0759. Долар може зміцнитись до рівня 1,0655. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0765.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9062, а підтримка утворилася на 0,8942. У разі закріплення ціни вище 0,8988 доларів зміцниться до рівня 0,9175. В іншому випадку він може послабити до 0,8869.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6667, а підтримка — на 0,6492. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6692.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 140,74 та підтримки на 138,29.На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2311, а опір — на 1,2485. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2746.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6034. Опір сформований на позначці 0,6291. У поточній ситуації долар США може зміцнитись до 0,5955.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо рівень опору буде пробити, USD зміцниться до 1,3805.

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