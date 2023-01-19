Валютний прогноз: "стеля" держборгу США може стати "яблуком розбрату", що буде з доларом? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: "стеля" держборгу США може стати "яблуком розбрату", що буде з доларом? Сьогодні 13:10 — Валюта

На економічному форумі, який проходить зараз у швейцарському Давосі, певне занепокоєння викликає назріваюче протистояння між Республіканською і Демократичною партіями з питання збільшення «стелі» держборгу США. Коли подібні конфлікти мали місце у минулому, суверенний кредитний рейтинг США знижувався і відбувалася дестабілізація фінансових ринків у всьому світі. Через це великі інституційні інвестори були змушені швидко змінювати структуру своїх інвестиційних портфелів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Держборг США (трлн доларів США). Джерело: www.tradingeconomics.com

Державний борг США досяг 31,4 трлн доларів, і якщо нічого не робити, вже в червні Мінфін не зможе «платити рахунки». З урахуванням часу, необхідного для проведення всіх процедур за погодженням нового ліміту держборгу, міжпартійну угоду необхідно досягти вже в лютому. В іншому випадку США чекає сильна бюджетна криза. Востаннє подібне відбувалося у 2011 році та стало серйозною перешкодою для усунення наслідків світової фінансової кризи 2008 року.

Республіканці вимагають одночасно зі збільшенням ліміту держборгу суттєво знизити держвитрати, а демократи побоюються електоральних втрат у разі скорочення обсягів соціальних програм. В умовах високого ризику рецесії та агресивної кампанії, що проводиться ФРС, підвищення облікової ставки, бюджетна криза в США торкнеться всього світу.Вже сьогодні Мінфін розробляє заходи щодо більш дбайливого використання державних коштів.

Графік валютної пари EURUSD, D1

У валютній парі EURUSD було сформовано рівень опору — 1,0867. Підтримкою тепер є позначка 1,0713. У разі закріплення вище за рівень 1,0759 долар може ослабнути до 1,0950. При цьому, на думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. Якщо підтримку буде подолано, євро може опуститися до рівня 1,0255. З погляду монетарної політики долар США зараз повністю домінує над євро. Будь-які зміни можуть відбутися лише у разі різкого зниження темпів інфляційного зростання.

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