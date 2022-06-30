Валютний прогноз: що буде з американським доларом? Настрої інвесторів визначать дані щодо ВВП США — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: що буде з американським доларом? Настрої інвесторів визначать дані щодо ВВП США Вчора 14:59 — Валюта

Напередодні МВФ знизив очікуване зростання ВВП США на 2022 рік із 3,7% до 2,9%, а також переглянув аналогічний показник на 2023 рік із 2,3% до 1,7%. Прогноз ФРС, даний на червневому засіданні, був ще консервативнішим і передбачав підвищення реального ВВП на 1,7% у 2022 та 2023 роках. У МВФ наголосили на «суттєвому ризику» того, що поточні перешкоди для зростання виявляться тривалішими, ніж очікувалося раніше. При цьому експерти МВФ вважають, що США вдасться уникнути рецесії, оскільки завчасне посилення політики ФРС допоможе знизити інфляцію та захистити реальні доходи населення. Проте минулого тижня глава Федрезерва Джером Пауелл (Jerome Powell), навпаки, припустив, що рецесія — один із можливих сценаріїв. Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

ВВП США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Як позитивний фактор можна відзначити зниження інфляційних очікувань на горизонті 5-10 років з 3,3 до 3,1%. Однак консенсус-прогноз, як і раніше, з ймовірністю 95% допускає підвищення ставки ФРС на наступному засіданні на 75 б. п. При цьому чиновники Центрального банку на засіданні FOMC дали зрозуміти інвестспільноті, що діятимуть з урахуванням актуальних даних інфляції. Учора голова Європейського центрального банку Крістін Лагард (Christine Lagarde) попередила, що інфляція в єврозоні є «неприйнятно високою» і пообіцяла впоратися зі зростанням цін у валютному блоці, не допускаючи при цьому фрагментації ринку облігацій.

Прибутковість за 10-річними держоблігаціями Греції (%). Джерело: Bloomberg.com

Істотно знизилася прибутковість щодо держоблігацій країн Єврозони. За грецькими 10-річними паперами цей показник стабілізувався нижче рівня 4%.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD, єдина європейська валюта не змогла подолати позначку 1,0609. Дані торгів свідчать, що попит на долар США знову почав зростати. Євро може ослабнути до рівня 1,0398. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

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