Депозити в гривні чи валюті (як Закон про мобілізацію вплинув на банківську систему) — Finance.ua

Депозити в гривні чи валюті (як Закон про мобілізацію вплинув на банківську систему) Сьогодні 08:00 — Валюта

Депозити в гривні чи валюті (як Закон про мобілізацію вплинув на банківську систему)

Аналіз статистики НБУ показав, що дві третини депозитів (від 62,74 до 68,37% в залежності від місяця) українці вважають за краще все-таки тримати у гривні.

Третина (від 31,63 до 37,26%) — у валюті. Здебільшого в американських доларах.

Мінімум — 31,63% - був зафіксований у червні 2022 року, після чого і було ухвалено рішення про введення в банках «конвертаційних» депозитів.

Закон про мобілізацію: вплив на банківську систему

30 січня 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» № 10 449, більш відомий у народі як «Закон про мобілізацію».

Закон передбачав посилення мобілізаційних заходів, зокрема шляхом фінансових обмежень. Одним із таких обмежень, яке на той час вже довго активно обговорювалося в суспільстві, було блокування банківських рахунків особам, які ухиляються від військової служби.

Небезпека втрати доступу до своїх рахунків викликала хвилю відтоку коштів із депозитів та поточних рахунків. Лише за січень 2024 року із банків винесли депозитів на суму 28,3 млрд гривень.

Пізніше, коли стало відомо, що ця норма не увійшла до остаточної редакції закону, гроші знову понесли до банків.

Гроші військових підтримали банківську систему

У нас немає точних даних, який відсоток заощаджень у банках належить українським військовим.

Але рішення підняти виплати «на нулі» до 100 тис. грн призвело до суттєвого зростання залишків на рахунках у національній валюті.

Багато військових та членів їхніх сімей зберігають свої гроші навіть не на депозитах, а на карткових рахунках. Найчастіше навіть без відсотка на залишок.

Втім, треба розуміти, що це також — «найчутливіша» частина клієнтів банківської системи. У разі будь-яких різких змін настроїв у суспільстві ці гроші можуть бути практично одномоментно виведені з банківської системи та спрямовані на валютообмін. Що тут жепризведе до обвалу гривні.

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Довідка Finance.ua:

За підсумками першого кварталу 2024 року кошти бізнесу та населення у гривні сягнули в банках 1635 млрд грн. Про це написавголова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев: «За підсумками березня банківські вклади бізнесу і населення у гривні зросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), з початку року (за перший квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн). На кінець першого кварталу, депозити у гривні сягнули 1 635 млрд грн».

Нагадаємо, раніше Гетманцев повідомив, що в січні вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни. Він тоді зазначав, що скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року — це сезонне явище, пов’язане із піковими розрахунками у грудні. Проте також допускав, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку».



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