У квітні чистий продаж валюти НБУ на міжбанку зріс на 28% до $2,3 млрд — Finance.ua
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У квітні чистий продаж валюти НБУ на міжбанку зріс на 28% до $2,3 млрд

Валюта
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У квітні чистий продаж валюти НБУ на міжбанку зріс на 28% до $2,3 млрд
У квітні чистий продаж валюти НБУ на міжбанку зріс на 28% до $2,3 млрд
У квітні 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,283 млрд доларів, що на 27,7% більше від березневого обсягу чистого продажу (1,788 млрд доларів).
Про це свідчать дані Національного банку України.

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У квітні НБУ купив на міжбанку 0,031 млрд доларів, а продав 2,313 млрд доларів.
У березні 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 1,788 млрд доларів, що на 18,5% більше від лютневого обсягу чистого продажу (1,509 млрд доларів).
Графік: НБУ
Графік: НБУ
У лютому НБУ купив на міжбанку 0,032 млрд доларів, а продав 1,541 млрд доларів, у січні НБУ купив на міжбанку 0,016 млрд доларів, а продав 2,549 млрд доларів.
У грудні 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 3,553 млрд доларів, що на 45% більше від листопадного обсягу чистого продажу (2,5 млрд доларів) та є рекордним показником в 2023 році.
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За матеріалами:
Українські Новини
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