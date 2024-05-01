У квітні чистий продаж валюти НБУ на міжбанку зріс на 28% до $2,3 млрд — Finance.ua

У квітні чистий продаж валюти НБУ на міжбанку зріс на 28% до $2,3 млрд Сьогодні 15:30 — Валюта

У квітні чистий продаж валюти НБУ на міжбанку зріс на 28% до $2,3 млрд

У квітні 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,283 млрд доларів, що на 27,7% більше від березневого обсягу чистого продажу (1,788 млрд доларів).

Про це свідчать дані Національного банку України.

У квітні НБУ купив на міжбанку 0,031 млрд доларів, а продав 2,313 млрд доларів.

У березні 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 1,788 млрд доларів, що на 18,5% більше від лютневого обсягу чистого продажу (1,509 млрд доларів).

Графік: НБУ

У лютому НБУ купив на міжбанку 0,032 млрд доларів, а продав 1,541 млрд доларів, у січні НБУ купив на міжбанку 0,016 млрд доларів, а продав 2,549 млрд доларів.

У грудні 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 3,553 млрд доларів, що на 45% більше від листопадного обсягу чистого продажу (2,5 млрд доларів) та є рекордним показником в 2023 році.

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