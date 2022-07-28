Валютний прогноз: що буде із американським доларом, від ФРС чекають на рішення щодо ставки? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: що буде із американським доларом, від ФРС чекають на рішення щодо ставки? Вчора 10:34 — Валюта

Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик Сьогодні ФРС вирішить питання щодо ставки. Головна інтрига — наскільки саме буде підвищення: на 75 чи 100 б. п. Джером Пауелл (Jerome Powell) раніше збирався розглядати на цьому засіданні тільки кроки 50 або 75 пунктів. Проте минулого ставку підняли на 75 б. п., хоча глава ФРС припускав лише кроки 25 і 50. Підвищення на 50 б. п. на цьому засіданні малоймовірне, тому що інфляція в США несподівано «злетіла» понад 9%.Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Очікування учасників ринку щодо підвищення облікової ставки ФРС США. Джерело: Goldman

Існує два найбільш ймовірні сценарії розвитку подій:

Базовий сценарій — ФРС підніме ставку на 75 б. п. Базовий він оскільки відповідає раніше озвученим сигналам. Якщо ставка зросте на 75 байт. п., ринки можуть відновити зростання.

Якщо ж ФРС вирішить підняти на 100 байт. п. (за прикладом Банку Канади, який нещодавно підвищив ставку відразу на цю величину), ринки, очевидно, сприймуть цю інформацію з негативом.

На думку учасників опитування від банку Goldman Sachs, ФРС на кінець цього року доведе ставку до 3,5%. У будь-якому випадку це буде «агресивне» посилення грошово-кредитних умов у США з 80-х років минулого століття.

Цей крок монетарної влади може лише прискорити економічний спад. Тим часом, представники американського уряду не бачать ознак рецесії в США. Зокрема, таку думку висловили міністр фінансів та голова Мінторгу. Риторика уряду США «розв’язує руки» ФРС у боротьбі з інфляцією.Та й ринок праці поки не має проблем, а це означає, що регулятор може дозволити собі подальший підйом ставки. Хоча не факт, що ФРС взагалі здатна зараз ефективно боротися з інфляцією. Все-таки «стрибок» цін був викликаний не так «перегрівом» споживчого ринку, як глобальним дефіцитом продовольства, енергії, промислових виробів та інших продуктів. Можливості скоротити баланс ЦП до рівня, що був у пандемію, у Федрезерва немає, а це, по суті, єдиний спосіб відновити макроекономічну стабільність.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD торги відбуваються у вузькому діапазоні 1,0143-1,0268. Подальша динаміка цього активу визначатиметься за підсумками сьогоднішнього засідання ФРС. Як і раніше, очікується падіння євро до позначки 0,9855. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

Аналітик вважає, що часовий проміжок цього корекційного зростання вимірюється тижнями. Падіння товарних і фондових ринків може відновитися вже в серпні, а євро знову стане дешевшим за долар США.

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