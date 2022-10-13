Валютний прогноз: мінімальне за 50 років безробіття у США викличе подальше зміцнення долара США? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: мінімальне за 50 років безробіття у США викличе подальше зміцнення долара США? Вчора 08:56 — Валюта

За прогнозами президента ФРБ Нью-Йорка Джона Вільямса (John C. Williams) підвищення облікової ставки до 4,5% дозволить повернути регулятору контроль над інфляцією. Рецесія, на його думку, є малоймовірною в середньостроковій перспективі. Безробіття в США впало до 3,5% з 3,7% — це мінімум за останні 50 років. Все це додає впевненості ФРС у проведенні «жорсткої» монетарної політики: підвищення облікової ставки та скорочення балансу. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Говорячи про ринки, інвестори діють «наперед», а тому більшу частину негативу, ймовірно, вже закладено в котирування. Якщо опубліковані в четвер дані щодо індексу споживчих цін у США вкажуть на зниження інфляційного тиску, до інвесторів може повернутися віра у «м’яку» ФРС. Проте вона може вважати темпи зниження цін недостатніми. У такому разі ще одне підвищення облікової ставки очікується у грудні.

Тим часом, Резервний банк Австралії підвищив ставку тільки на 0,25%, тоді як очікувалося підвищення на 0,50%, а Банк Англії відновив політику кількісного пом’якшення (QE). Отже, і ФРС будь-якої миті може внести корективи до монетарної політики. На фондовому ринку продовжується падіння. З точки зору вартості акцій, відношення поточної їх ринкової ціни до очікуваного майбутнього прибутку на акцію в S&P 500 впало до 16 (з майже 22) на початку року. Для порівняння: під час фінансової кризи 2007-2009 років цей показник знижувався до 10.Наскільки реальним є повторення подій 13-річної давності ми зрозуміємо зі звітів компаній. Цього тижня вийде статистика JPMorgan Chase&Co. (JPM), Citigroup Inc. ©, Wells Fargo & Company (WFC) та Bank of America Corporation (BAC).

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD на позначці 0,9571 було сформовано рівень підтримки. Очікується подальше зниження євро до рівня 0,9450. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. а ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

RoboForex За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.