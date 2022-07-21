Валютний прогноз: Китай позбавляється держоблігацій США. Що буде із американським доларом? — Finance.ua

Валютний прогноз: Китай позбавляється держоблігацій США. Що буде із американським доларом? 21.07.2022, 09:55 — Валюта

Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик За даними Мінфіну США, на 31.05.2022 сукупна позиція Китаю в держбондах США пішла нижче 1 трлн доларів — до 980,8 млрд. На графіку нижче видно, що Китай почав розпродавати американські боргові папери після листопада 2021 року і прискорив їх продаж у березні року. З березня до кінця травня позиція Китаю скоротилася на 78 млрд. доларів США (-7%).Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Обсяг інвестицій КНР у держоблігації США на 31.05.2022 (млрд доларів США).

Продаж Китаєм американських Treasuries може бути викликаний комплексом факторів:

Уповільнення китайської економіки через кризу в секторі нерухомості, а також коронавірусних обмежень.

Підтримка курсу юаня за умов підйому ставки ФРС.

Намір скоротити частку вкладень в американські активи після сумного прикладу із «заморозкою» резервів ЦБ РФ.

Крім того, на рішення КНР могла вплинути динаміка цін на самі Treasuries. У березні-червні їхня вартість стрімко знижувалася на тлі зростання ставки ФРС. Так, з початку березня випуск бондів США із погашенням у лютому 2032 року подешевшав приблизно на 10%. Які саме папери тримає Китай у валютних резервах, невідомо. Однак не можна виключати, що скорочення китайської позиції в держборгу США значною мірою може бути зумовлене зниженням цін на самі папери, а не їх розпродажем одним із найбільших власників.

У результаті Китай якщо і розпродає держоблігації США, то дуже «акуратно». Так що говорити про «дедоларизацію» дещо передчасно.Не виключено, що наприкінці поточного місяця КНР збільшить свої вкладення Treasuries за рахунок нових випусків на тлі підвищення ставки ФРС

Індекс долара (DXY).

Індекс долара США щодо кошика основних світових валют (DXY) знизився на 2,85%. Зважаючи на все, «втеча від ризиків», яка спостерігалася після публікації даних щодо інфляції в США, поступово закінчується. При цьому нафтові ціни зростають, незважаючи на подорож Байдена на Близький Схід і (що ще важливіше) на очікуванні швидкого відновлення видобутку в Лівії. Майже 1 млн. барелів на день — це дуже суттєво, але вартість бареля продовжує зростання. Золото втрималося вище за позначку в 1700 USD за тройську унцію, основні промислові метали теж дорожчають. Ймовірно, «емоційні» продажі закінчуються, але все ж таки цей рух більше нагадує корекційний технічний відскок після сильного падіння, ніж початок нового висхідного тренду.

Аналітик вважає, що часовий проміжок цього корекційного зростання вимірюється тижнями. Падіння товарних і фондових ринків може відновитися вже в серпні, а євро знову стане дешевшим за долар США.

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