Валютний прогноз: інституційні інвестори не вірять у тривале падіння інфляції, тому американський долар може зміцнитись — Finance.ua
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Валютний прогноз: інституційні інвестори не вірять у тривале падіння інфляції, тому американський долар може зміцнитись

Валюта
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Аналітики Goldman Sachs Group песимістично оцінюють перспективи зниження інфляції у США. На їхню думку, темпи зростання економіки можуть сповільнитися через подорожчання вартості енергоносіїв. Аналогічне занепокоєння висловлювали і чиновники з ФРС США. За фактом зараз спостерігається посилення долара, а подальша динаміка валютних курсів повністю залежатиме від статистики, що надходить, з економіки США. Якщо інфляція зростатиме, регулятор буде змушений продовжити цикл підвищення облікової ставки. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0743, а опір — на рівні 1,0954. Долар може послабитись до 1,0891. При цьому для подальшого зростання EUR котирування не повинні опускатися нижче за позначку 1,0788.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9108, а підтримка утворилася на позначці 0,8906. У разі просування ціни вище 0,8990 доларів зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може послабити до 0,8831.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6641, а спротив — на 0,6892. Не виключено, що долар США ослабне до 0,6955.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 142,03 та підтримки на 139,29.На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2487, а опір утворено на позначці 1,2849. При закріпленні вище за рівень 1,2590 фунт може посилитися до 1,2910.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6104. Опір сформований на позначці 0,6248. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6140.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3354, а підтримка сформована на 1,3178. Якщо нафту подорожчає, то USD ослабне до позначки 1,3110.
За матеріалами:
RoboForex
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