Валютний прогноз: інституційні інвестори не вірять у тривале падіння інфляції, тому американський долар може зміцнитись — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: інституційні інвестори не вірять у тривале падіння інфляції, тому американський долар може зміцнитись Сьогодні 10:54 — Валюта

Аналітики Goldman Sachs Group песимістично оцінюють перспективи зниження інфляції у США. На їхню думку, темпи зростання економіки можуть сповільнитися через подорожчання вартості енергоносіїв. Аналогічне занепокоєння висловлювали і чиновники з ФРС США. За фактом зараз спостерігається посилення долара, а подальша динаміка валютних курсів повністю залежатиме від статистики, що надходить, з економіки США. Якщо інфляція зростатиме, регулятор буде змушений продовжити цикл підвищення облікової ставки. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0743, а опір — на рівні 1,0954. Долар може послабитись до 1,0891. При цьому для подальшого зростання EUR котирування не повинні опускатися нижче за позначку 1,0788.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9108, а підтримка утворилася на позначці 0,8906. У разі просування ціни вище 0,8990 доларів зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може послабити до 0,8831.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6641, а спротив — на 0,6892. Не виключено, що долар США ослабне до 0,6955.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 142,03 та підтримки на 139,29.На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2487, а опір утворено на позначці 1,2849. При закріпленні вище за рівень 1,2590 фунт може посилитися до 1,2910.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6104. Опір сформований на позначці 0,6248. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6140.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3354, а підтримка сформована на 1,3178. Якщо нафту подорожчає, то USD ослабне до позначки 1,3110.

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