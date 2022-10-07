Валютний прогноз: інфляція в Німеччині уперше за 20 років досягла двозначних значень, що буде з євро? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: інфляція в Німеччині уперше за 20 років досягла двозначних значень, що буде з євро? Вчора 08:50 — Валюта

Показники у 8-9% усередненого місячного зростання цін та 10-12% за окремими категоріями товарів тоді захлеснули найбільші економіки Європи. Насамперед це стосується Німеччини. Станом на початок жовтня ситуація не тільки не виправилася, а й посилилася. У вересні споживча інфляція у ФРН уперше за 20 років досягла двозначних значень, склавши 10,9%. Але навряд чи це межа, враховуючи, що промислова інфляція становить 45,8% у річному вираженні. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у ФРН (%). Джерело: tradingeconomics.com

Але найгірше інше: за даними Євростату, річна інфляція в 19 країнах єврозони вперше в історії існування цього валютного об’єднання досягла рекордних 10,0% за підсумками вересня. Окрім згаданої Німеччини, найвищі показники річної інфляції спостерігаються в Естонії (24,2%), Латвії (22,5%) та Литві (22,4%). Основною причиною цього є зростання цін на енергоносії і, як наслідок, більшість інших товарних груп.

Вартість природного газу в ЄС (USD за 1000 куб. м). Джерело: tradingview.com

Нещодавнє виведення з ладу газопроводу «Північний потік — 1» (імовірно — в результаті диверсії) вкотре за рік спровокувало зростання вартості газу на європейських біржах вище 2 000 доларів США за 1 000 кубометрів. І хоча станом на кінець вересня країни ЄС досягли запланованого показника 80% заповненості газосховищ, на всю зиму цих запасів не вистачить. Наприклад, Німеччині газу вистачить лише на 2 з 6 холодних місяців (якщо припускати, що вона споживатиме його з інтенсивністю минулого року).

В умовах технічних труднощів та політичних ризиків із постачанням російського газу, при виснаженні запасів у підземних сховищах ціна «блакитного палива» неминуче знову «підскочить». Передбачаючи це, у вересні 15 країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проханням запровадити стелю цін на газ. Через них у провідних економік ЄС (передусім Німеччина) виникає загроза зупинки суттєвої частини виробництва. У зоні ризику — лакофарбова, автомобільна та продовольча промисловість, а також виробники добрив.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD на позначці 0,9571 було сформовано рівень підтримки. Очікується подальше зниження євро до рівня 0,9450. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику та вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

RoboForex За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.