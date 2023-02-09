Валютний прогноз: грошова маса М2 скоротилася у США вперше з 1960 року — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: грошова маса М2 скоротилася у США вперше з 1960 року Сьогодні 12:10 — Валюта

Вперше за історію спостережень із 1960 року грошова маса М2 у США скоротилася. Цей монетарний агрегатор враховує готівку в обігу та залишки на поточних рахунках у банках, у тому числі і на депозитах. Проте цей показник знаходиться на рекордно високому рівні — 21,2 трлн доларів США. Це на 6,0 трлн доларів більше, ніж до пандемії коронавірусу. Поточного зниження недостатньо для масштабного падіння інфляції, але сам факт такого явища є дуже показовим.Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Грошова маса М2 у США (млрд доларів США). Джерело: tradingeconomics.com

Падіння М2 говорить про суттєве скорочення ділової активності. Як правило, подібне викликає уповільнення темпів цінового зростання, чого й досягає ФРС. Проте через зростання облікової ставки вартість запозичень економіки багаторазово зросла. Компанії і населення тепер рідше беруть кредити, що знижує обсяг грошової маси, що перебуває в обороті, і призводить до падіння попиту на товари та послуги.

Вкрай важливими будуть п’ятничні дані щодо ринку праці в США. Сьогодні ФРС з високою ймовірністю може підвищити облікову ставку на 0,25%. Подібний крок регулятора вже враховано учасниками ринку. Набагато цікавішою буде риторика керівництва Федрезерва про його подальші плани та бачення економічної ситуації в США. Якщо ФРС вирішить почекати з наступним підвищенням ставки, це може суттєво послабити долар США та підтримати фондові ринки.В іншому випадку відбудеться його зміцнення щодо всіх світових валют. При цьому до японської ієни та швейцарського франка (через особливості монетарної політики національних ЦП цих країн) долар США може подорожчати значно сильніше.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY було сформовано рівень підтримки — 127,41. Опором тепер виступає позначка 132,91. Якщо ціна закріпиться під рівнем 130,76, можливе подальше ослаблення долара США — до 125,55. Якщо опір буде пробито, єна зможе досягти позначки 134,42.

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