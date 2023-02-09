Валютний прогноз: долар США продовжує зміцнюватися — Finance.ua
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Валютний прогноз: долар США продовжує зміцнюватися

Валюта
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Після виходу «сильних» даних щодо ринку праці в США (безробіття впало до рекордних 3,4%) свій коментар дав голова ФРС Джером Пауелл (Jerome Powell). На думку керівника американського ЦП, поточна монетарна політика має бути продовжена. Інфляція повернеться до цільових позначок нескоро — попереду довгий шлях. Ринку було дано однозначний сигнал про те, що регулятор не має наміру в найближчому майбутньому «пом’якшувати» грошово-кредитну політику. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Графік валютної пари EUR/USD, D1.
Графік валютної пари EUR/USD, D1.
EUR відкотився від максимальних позначок останніх 5 місяців. «Жорстка» грошово-кредитна політика ЄЦБ призвела до зростання попиту на нього, проте, порівняно з американським доларом, він все ще залишається «слабким». У валютній парі EUR/USD сформувалася підтримка — 1,0709. Якщо її буде пробито, то долар зміцниться до рівня 1,0511. При цьому для подальшого зростання котирування EUR повинні залишатися над позначкою 1,0924.
Графік валютної пари USD/CHF, D1.
Графік валютної пари USD/CHF, D1.
У разі закріплення пари USD/CHF вище за відмітку 0,9290 долар зросте до рівня 0,9402. Інакше буде сформовано ціновий канал у межах 0,9071-0,9290. Так чи інакше, але ймовірність суттєвого посилення CHF до USD у найближчому майбутньому мала.
Графік валютної пари AUD/USD, D1.
Графік валютної пари AUD/USD, D1.
У валютній парі AUD/USD утворився широкий ціновий канал — 0,6852-0,7143. Очевидно, він зберігатиметься протягом найближчих тижнів, до виходу даних із інфляції США. Сигналом до подальшого зміцнення долара може стати закріплення ціни під рівнем 0,6997. Підтвердженням цього стане пробою нижньої межі існуючого каналу.
Графік валютної пари USD/JPY, D1.
Графік валютної пари USD/JPY, D1.
У валютній парі USDJPY було сформовано рівень підтримки — 128,41. Опором тепер виступає позначка 132,83. Якщо ціна закріпиться під рівнем 130,76, можливе послаблення долара до 125,55. Якщо опір буде пробито, єна зможе досягти позначки 134,42.
Графік валютної пари GBP/USD, D1.
Графік валютної пари GBP/USD, D1.
У валютній парі GBP/USD виявилася підтримка на рівні 1,2005. Опором зараз служить позначка 1,2390. Якщо ціна затримається під рівнем 1,2390, можливе посилення долара до 1,1868. Якщо опір буде пробито, фунт зможе дійти до позначки 1,2642.
Графік валютної пари NZD/USD, D1.
Графік валютної пари NZD/USD, D1.
У валютній парі NZD/USD було сформовано рівень підтримки — 1,6269. Опором на даний момент виступає позначка 0,6504. Якщо ціна закріпиться під рівнем 0,6412, долар США може попрямувати до позначки 0,6211. Якщо опір буде пробито, новозеландський долар зможе зрости до рівня 0,6576.
Графік валютної пари USD/CAD, D1.
Графік валютної пари USD/CAD, D1.
У валютній парі USD/CAD виявився рівень підтримки — 1,3256. Опором тепер стане позначка 1,3474. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3385, можливе зростання долара до 1,3651. Якщо підтримка буде пробита, канадський долар зможе досягти позначки 1,3163. На динаміку котирувань цієї валютної пари значно впливають ціни на нафту. Як правило, зростання вартості чорного золота посилює позиції CAD.
За матеріалами:
RoboForex
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