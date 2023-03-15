Валютний прогноз: долар США більше не "притулок"? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: долар США більше не "притулок"? Сьогодні 16:20 — Валюта

Банкрутство Silicon Valley Bank спровокувало найбільшу з 2008 року банківську кризу. Щоби заспокоїти громадськість, довелося виступати навіть Президенту США. ФРС вдалося уникнути паніки серед учасників ринку та розробити дієвий план щодо подолання негативних наслідків краху Silicon Valley Bank. Проте ця криза незвичайна тим, що курс долара США став знижуватися щодо інших іноземних валют. Раніше під час будь-якої паніки спостерігався зворотний процес. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

З кінця минулого тижня спостерігалося зростання EUR щодо USD. У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0527 та опір на 1,0749. Далі долар може послабитись до рівня 1,0882. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0694.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF колишню підтримку на позначці 0,9305 було пробито. Рівень опору змістився на 0,9425, а підтримка тепер на 0,9071. При закріпленні USD вище за відмітку 0,9305 долар зросте до рівня 0,9546. В іншому випадку долар може послабити до 0,8977.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6777, а підтримка — на 0,6578. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення ціни під рівнем 0.6718.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY було сформовано новий ціновий канал із межами 132,28-137,92. На даний момент JPY прагне досягти позначки 130,48. Для цього їй необхідно пробити нижню межу каналу та закріпитися під нею.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,1822, а опір — на 1,2199. При пробої опору фунт зможе дійти до позначки 1,2342. Якщо банківська криза продовжуватиме посилюватись, то такий сценарій буде дуже ймовірним.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6096. Опір знаходиться на позначці 0,6275. У разі пробою опору долар США може послабитись до 0,6365.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3554. Опором тепер стане позначка 1,3883. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3660, ймовірне зростання долара США до 1,3951. Зараз канадський долар істотно послабився через зниження вартості нафти.

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