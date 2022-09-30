Валютний прогноз: "чорний день" для фунта стерлінгів, що буде далі? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: "чорний день" для фунта стерлінгів, що буде далі? Вчора 08:50 — Валюта

Слідом за «чорною п’ятницею» у британського фунта був «чорний понеділок», коли GBP у моменті втратив ще 5%. Пара GBPUSD опускалася до 1,0385, потім відбувся різкий відскок на новинах про те, що Банк Англії може негайно підняти ставку. По суті, фунт стерлінгів вже нічим не відрізняється від валют країн, що розвиваються. Хоча досі багато кому чомусь здається, що він все ще є дуже надійним. Не виключено, що за підсумками поточної енергокризи британська валюта втратить свій статус у світі. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у Великій Британії (%). Джерело: tradingeconomics.com

Сталось це «падіння» через те, що британський уряд планує максимальне за 50 років зниження податків для населення. Компенсуватимуть втрати в бюджеті за рахунок нових запозичень. Ринок держбондів на цих новинах буквально «звалився». Інфляція у Великій Британії зараз і так двозначна, а тут ще й зниження податків, що є сильним проінфляційним фактором. Якщо новому складу уряду Великобританії не вдасться суттєво покращити поточний стан справ, країна ризикує увійти до рецесії вже наступного кварталу.

Це загрожує тим, що «інфляційна спіраль» почне розкручуватись ще сильніше. ЦБ у відповідь на цей виклик буде змушений набагато «агресивніше» підвищувати ставку, ніж планувалося раніше. Стає очевидним, що висока інфляція у Великій Британії залишиться надовго. Якщо зараз її не побороти, надалі вона принесе ще більше проблем. Тож перспективи економіки Великобританії та фунта стерлінгів вельми й вельми нерайдужні.

Прибутковість за 10-річними держоблігаціями Великобританії (%). Джерело: bloomberg.com

Глава Мінфіну Сполученого Королівства Квазі Квартенг (Kwasi Kwarteng) скасував верхній рівень прибуткового податку та знизив базову ставку на процентний пункт, а також скасував підвищення податку на заробітну плату за національним страхуванням, запровадженим раніше цього року. За деякими оцінками, загальний обсяг недоотриманого бюджетом прибутку за рахунок скорочення податків може становити близько 45 млрд фунтів на рік (1,8% від ВВП). Субсидії на «заморожування» цін на електроенергію можуть коштувати бюджету 150 млрд фунтів за 2 роки.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD на позначці 1,0343 було сформовано рівень підтримки. Очікується подальше зниження фунта рівня 1,0245. Згідно з прогнозами аналітиків Bloomberg, ймовірність паритету фунта та долара становить 60%. До речі, ще 23 вересня вона була на рівні 32%. Зміцнення фунта стерлінгів можливе не вище за відмітку 1,1442.

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