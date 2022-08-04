Валютний прогноз: чого чекати від пари долар-євро — Finance.ua

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Валютний прогноз: чого чекати від пари долар-євро

На тлі активних бойових дій між Україною та росією у світовій економіці розвиваються інфляційна та енергетична кризи. ЄС не став у цьому плані винятком. Єдина європейська валюта щодо долара США девальвувалась до мінімальних позначок за 20 років, хоча останні кілька тижнів спостерігається її зміцнення. Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

ВВП ЄС. Джерело: tradingeconomics.com

Незважаючи на енергетичну кризу, технічну рецесію в США, зростання геополітичної напруженості, а також потужну хвилю інфляції, за підсумками II кварталу ВВП єврозони зріс на 0,7% у річному обчисленні, тоді як аналітики чекали на скромнішу цифру — 0,2%.

Інвестори знову «полюбили ризик». Віра в те, що ФРС вдасться «подолати» інфляцію, не тільки служить підтримкою фондового ринку, а й «штовхає» індекс долара США (DXY) вниз. Від максимальних значень він з’їхав уже на 3,5%. На цьому фоні також почали зміцнюватися австралійський та канадський долари, фунт стерлінгів, швейцарський франк та японська єна.

Проте зміцнення євро не відображає повну картину того, що відбувається. Промислове виробництво по всій Європі зазнає труднощів, проблеми з постачанням газу нікуди не поділися, зростає соціальна напруженість, не говорячи про загрозу нового конфлікту в Сербії. На настрої інвесторів вплинуть і дані щодо ринку праці США. Очікується, що у липні було створено 250 000 робочих місць, що менше ніж 372 000 у попередньому місяці. Якщо дані вкажуть на ще більший тиск на ринок праці, можливо, що до інвесторів знову повернеться «нервість».

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD торги відбуваються у вузькому діапазоні 1,0143-1,0268. Як і раніше, очікується падіння євро до позначки 0,9855. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

Аналітик вважає, що часовий проміжок цього корекційного зростання вимірюється тижнями. Падіння товарних і фондових ринків може відновитися вже в серпні, а євро знову стане дешевшим за долар США.

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