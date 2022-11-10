Валютний прогноз: Центральні банки знову купують золото, чи очікується ралі на ринку дорогоцінних металів? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: Центральні банки знову купують золото, чи очікується ралі на ринку дорогоцінних металів? Сьогодні 14:49 — Банківські метали

Згідно зі статистичним аналізом World Gold Council (WGC), у III кварталі 2022 року світові Центральні банки придбали 399 тонн золота на суму близько 20 млрд доларів США, що допомогло підняти попит на цей метал. Це рекордний обсяг покупок із боку ЦБ за останні 55 років. Як сказано в останньому квартальному звіті WGC, підвищений інтерес до золота також виявляють ювеліри та колекціонери золотих монет. При цьому біржові фонди (ETF), що зберігають зливки для інвесторів, почали купувати менше золота. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Квартальні покупки золота світовими ЦБ (тон). Джерело: World Gold Council

Золото зазвичай вважається «безпечним» активом за часів невизначеності або потрясінь, але багато фінансових інвесторів позбавляються акцій ETF, забезпечених золотом, оскільки відсоткові ставки зросли і збільшилася прибутковість інших активів. За даними WGC, продаж злитків через ETF сприяв зниженню котирувань золота на 8% у III кварталі поточного року, проте це допомогло простимулювати попит на ювелірні вироби. Загалом світовий оборот золота у липні-вересні становив 1181 тонну, що на 28% більше 922 тонн за аналогічний період 2021 року.

За даними WGC, закупівлі Центральними банками у ІІІ кварталі набагато перевищили обсяги минулого кварталу, чого не траплялося з 2000 року. Станом на 30.09.2022, абсолютне зростання за ними за останні 12 місяців досягло 673 тонн. Це більше, ніж загальна маса проданого золота за повний рік, починаючи з 1967 року. Серед великих покупців були Центробанки Індії, Катару, Туреччини та Узбекистану, але у WGC заявили, що значна кількість золота була також придбана ЦБ інших країн, які публічно не повідомляли про свої угоди. Подробиць про те, які саме держави були серед них, не повідомляється. Нагадаємо, що серед Центральних банків, які не оприлюднюють інформацію про свої золоті запаси, знаходяться банки Китаю та росії.

Графік валютної пари XAUUSD, D1.

У парі XAUUSD утворився широкий ціновий канал із межами 1620,83-1729,68. Якщо буде пробитий рівень опору, золото може подорожчати до 1766,00 USD за тройську унцію. За збереження поточної грошово-кредитної політики ФРС США істотне зростання вартості дорогоцінних металів малоймовірне. Змінити тренд на цьому ринку може лише зміна риторики керівництва Федрезерва.

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