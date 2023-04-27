Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank може послабити долар США — Finance.ua
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Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank може послабити долар США

Валюта
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У США знову назрівають проблеми у банківській системі. First Republic Bank вельми очікувано опинився на межі банкрутства. З’явилися чутки про його можливу націоналізацію. Якщо наслідки його банкрутства ліквідовуватимуться також, як Silicon Valley Bank, то ФРС буде змушена знову збільшити свій баланс, що може спричинити девальвацію долара США. Однак фатальних наслідків для економіки чекати не варто. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank може послабити долар США
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Зміцнення євро щодо американського долара трохи сповільнилося. У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0833 та опір на 1,1069. Долар може послабитись до рівня 1,1115. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0974. Останні кілька днів між «биками» та «ведмедями» триває боротьба за дану позначку.
Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank може послабити долар США
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9121, а підтримка знаходиться на позначці 0,8861. У разі закріплення вище 0,9118 доларів зросте до рівня 0,9346. В іншому випадку він може послабити до 0,8775.
Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank може послабити долар США
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD рівень опору сформований на позначці 0,6789, а підтримка — на 0,6619. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати пробою рівня підтримки. На момент написання коментаря AUD намагався закріпитися під цією позначкою.
Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank може послабити долар США
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY було сформовано рівень опору на 134,75. На даний момент USD прагне досягти позначки 132,02. Для цього йому необхідно закріпитися під рівнем 133,87.
Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank може послабити долар США
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2324, а опір — на 1,2526. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2642.
Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank може послабити долар США
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6160. Опір знаходиться на позначці 0,6225. У разі його пробою долар США може послабитись до 0,6506. На момент написання коментаря долар намагався пробити підтримку.
Валютний прогноз: банкрутство First Republic Bank може послабити долар США
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір поки що не сформований. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3554, ймовірне зростання долара США до 1,3605.
За матеріалами:
RoboForex
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