Валютний прогноз: Банк Англії піднімає ставку, чому слабшає фунт? — Finance.ua
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Валютний прогноз: Банк Англії піднімає ставку, чому слабшає фунт?

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Цього четверга Банк Англії ухвалить рішення щодо облікової ставки. Відповідно до консенсусу-прогнозу, вона буде збільшена на 0,5%. Інвестори вже закладають зростання ключової ставки у ринкові ціни. Однак падіння фунта стерлінгів до мінімумів 1985 говорить про структурні проблеми в економіці Великобританії. Подібні складнощі зараз намагаються подолати всі провідні ЦБ світу. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Облікова ставка у&nbsp;Великій Британії (%). Джерело: tradingeconomics.com
Облікова ставка у Великій Британії (%). Джерело: tradingeconomics.com
Аналітик виділяє такі причини девальвації фунта стерлінгів:
  • Збереження інфляції підвищеному рівні.
  • Наслідки пандемії.
  • Енергетична криза.
  • Занепокоєння інвесторів через політику нового Прем’єр-міністра.
Якщо новому складу уряду Великобританії не вдасться суттєво покращити поточний стан справ, то країна ризикує увійти до рецесії вже наступного кварталу. Таку думку висловили аналітики банку Goldman Sachs. Тривогу викликають дані щодо ринку нерухомості. На думку найбільшого девелопера Великобританії Barratt Developments, попит на нерухомість знижується через високу макроекономічну невизначеність. З початку року акції компаній-забудовників знизилися загалом на 40%. Як і у випадку зі США, подальше підвищення ставки регуляторів неодмінно позначиться на ринку кредитування, а також утримувачах іпотеки з «плаваючою» ставкою.
Прибутковість за&nbsp;10-річними держоблігаціями Великобританії (%). Джерело: Bloomberg.com
Прибутковість за 10-річними держоблігаціями Великобританії (%). Джерело: Bloomberg.com
Ситуацію рятує лише те, що на відміну від Іспанії чи Італії, кількість іпотечних кредитів із «плаваючою» ставкою у Великій Британії не перевищує 10%. За даними UK Finance, у 2019 році 96% позичальників обрали кредит із фіксованою ставкою. Проте девальвація у таких масштабах неминуче посилить інфляцію у Великій Британії. Але з іншого боку, це надасть імпульсу експортно-орієнтованої промисловості Сполученого Королівства.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD на позначці 0,1348 було сформовано рівень підтримки. Очікується подальше зниження фунта рівня 1,1200. На думку аналітика, паритет із доларом у цій валютній парі малоймовірний. Зміцнення фунта стерлінгів можливе не вище за відмітку 1,1594.
За матеріалами:
RoboForex
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