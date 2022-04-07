Валютні операції: що доступно українцям під час війни — Finance.ua

Валютні операції: що доступно українцям під час війни

Вчора 16:01 — Особисті фінанси

У перші дні після початку повномасштабної війни виник ризик обвалу курсу гривні до іноземних валют. З метою недопущення цього Національний банк вжив низку заходів. Розповідаємо, які операції зараз можна проводити із валютою, а які — не можна.

Валютообмін

З 24 лютого Національний банк заборонив українським банкам продавати готівкову та безготівкову валюту своїм клієнтам.

Водночас операції з купівлі валюти проводяться як і раніше. Тобто валютообмін зараз працює «в один бік» — тільки на купівлю.

Онлайн-валютообмін працює, але лише для продажу валюти банку. Купити долари чи євро в такий спосіб не вдасться.

Валютні депозити

Банки продовжують розміщувати та виплачувати валютні депозити, що втратили колишню привабливість для клієнтів через дуже низькі процентні ставки.

Водночас, конверсійні депозити (коли в касу вноситься гривня, а сам вклад відкривається в доларах або євро) банкам заборонили оформляти.

Зняття готівкової валюти з рахунків в Україні

Першого дня повномасштабної війни Нацбанк заборонив зняття валюти з карткових та поточних рахунків, але потім скасував свою заборону, встановивши обмеження за сумою.

Спочатку за день можна було зняти долари та євро у сумі не більше ніж еквівалент 30 тис. гривень, пізніше — не більше ніж еквівалент 100 тис. гривень.

Вивезення валюти за кордон

4 березня 2022 року НБУ скасував вимоги щодо наявності у громадян підтверджувальних документів із банків при переміщенні валютних цінностей за межі України. При цьому обов’язок декларувати готівкову валюту залишився.

Пізнішу вимогу надавати на митниці підтверджувальні документи з банків на суму від 10 тис. євро на людину було відновлено.

Більше про валютні операції, які зараз можуть проводити українці в країні та за її межами — читайте у нашій статті.

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