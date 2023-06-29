Валютні обмеження: ЕВА висловила своє відношення — Finance.ua

Валютні обмеження: ЕВА висловила своє відношення Сьогодні 19:00 — Валюта

Валютні обмеження: ЕВА висловила своє відношення

Від 21 червня 2023 року Національний Банк України запровадив чергове пом’якшення валютних обмежень, щоб сприяти розвитку бізнесу, пожвавленню економічної діяльності та залученню ресурсів для відбудови й відновлення економіки України.

Про це повідомили в ЕВА

Послаблення стосується тих кредитних договорів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках, та за умови одночасного дотримання низки умов:

виплата процентів здійснюється з дотриманням максимальної процентної ставки у розмірі 12% річних;

виконання кредитних зобов’язань, які отримуються на строк не більше трьох років, здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті;

якщо строки отримання кредиту чи позики є довшими за три роки, то повернення такого кредиту чи позики упродовж перших трьох років також здійснюється лише за рахунок власних валютних коштів, при цьому позичальник може купувати іноземну валюту для виплати процентів, комісій, зборів та штрафів, а починаючи з четвертого року — і для повернення кредиту чи позики;

дострокове повернення коштів за кредитами та позиками не дозволяється.

Прийняті послаблення є позитивним кроком для майбутніх інвестицій в Україну, які держава активно намагається залучити для відбудови країни, в тому числі на таких заходах як Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

В повдомленні Асоціації йдеться про те, що наразі для реального сектору бізнесу надзвичайно важливо також отримати можливість виконувати свої поточні зобов’язання перед нерезидентами по кредитах, отриманих до введення режиму воєнного стану, спричиненого повномасштабним вторгненням.

Цей фактор беззаперечно впливає на стійкість та операційну діяльність компаній під час воєнного стану, а також на їх міжнародний кредитний рейтинг. А це кумулятивно матиме вплив на вартість капіталу при залученні нових інвестицій, щоб запустити відновлення економіки України.

Додатковим фактором слугує і те, що саме компанії, які вже залучили іноземний капітал, будуть продовжувати інвестувати в країну, незважаючи на військовий стан та стануть прикладом для подальшого фінансування відновлення України. Тому, невиконання поточних боргових зобов’язань, на думку Асоціації, негативно вплине на поточну операційну діяльність бізнесу та темпи майбутньої української відбудови.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк не планує друкувати гроші цього року, хоча відмовитися від цього механізму буде важко, особливо у поточному році в умовах рекордного бюджетного дефіциту.

Готівковий курс долара майже зрівнявся з офіційним: НБУ пояснив покращення ситуації. Порівняно з зимовими місяцями скоротилися обсяги інтервенцій НБУ. Цьому сприяло зростання обсягів продажу валюти аграрними підприємствами для проведення посівної кампанії та зменшення попиту на валюту з боку імпортерів енергоресурсів у весняні місяці. Також зменшилися відтоки коштів за операціями з картками, у тому числі завдяки врегулюванню діяльності грального бізнесу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.