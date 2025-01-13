Валютні депозити: що пропонують банки — Finance.ua

Валютні депозити: що пропонують банки Сьогодні 19:03 — Кредит&Депозит

Валютні депозити: що пропонують банки

У 2024 році Національний банк України продовжив цикл зниження облікової ставки, що розпочався у липні 2023 року. Облікова ставка НБУ, знижена у липні 2023 року з 25% до 22%, на початок 2024 року вже становила 15%, а у червні 2024 року — лише 13%. Водночас валютні депозити у 2024 році остаточно перестали бути засобом заробітку грошей.

Найбільші українські банки — ПриватБанк , Райффайзен Банк, Правекс Банк, ОТП Банк та інші — встановили відсоткові ставки за депозитами у доларах США та євро на рівні 0,01% річних. Такі депозити перетворилися з прибуткових просто на ощадні: банки зберігали валюту на своїх рахунках, дозволяючи клієнтам економити на домашніх сейфах чи банківських комірках.

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Максимум, що пропонували невеликі банки — 2,25% на тримісячні доларові депозити, 2,5% на піврічні, а у парі-трійці банків за річними депозитами можна було знайти навіть 3%. За депозитами в євро ставки були ще нижчими.

До кінця 2024 року тенденція зниження відсоткових ставок за валютними депозитами продовжилася. В умовах неможливості видачі валютних кредитів банки не хочуть приймати на себе додаткові валютні ризики, тому подібні депозити для банків нецікаві.

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