Валютні депозити: що пропонують банки — Finance.ua

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Валютні депозити: що пропонують банки

Кредит&Депозит
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Валютні депозити: що пропонують банки
Валютні депозити: що пропонують банки
У 2024 році Національний банк України продовжив цикл зниження облікової ставки, що розпочався у липні 2023 року. Облікова ставка НБУ, знижена у липні 2023 року з 25% до 22%, на початок 2024 року вже становила 15%, а у червні 2024 року — лише 13%. Водночас валютні депозити у 2024 році остаточно перестали бути засобом заробітку грошей.
Про це сказано в статті Finance.ua Як змінювалися ставки за депозитами у 2024 році, та чи чекати на «диво» у 2025?
Найбільші українські банки — ПриватБанк, Райффайзен Банк, Правекс Банк, ОТП Банк та інші — встановили відсоткові ставки за депозитами у доларах США та євро на рівні 0,01% річних. Такі депозити перетворилися з прибуткових просто на ощадні: банки зберігали валюту на своїх рахунках, дозволяючи клієнтам економити на домашніх сейфах чи банківських комірках.

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Максимум, що пропонували невеликі банки — 2,25% на тримісячні доларові депозити, 2,5% на піврічні, а у парі-трійці банків за річними депозитами можна було знайти навіть 3%. За депозитами в євро ставки були ще нижчими.
До кінця 2024 року тенденція зниження відсоткових ставок за валютними депозитами продовжилася. В умовах неможливості видачі валютних кредитів банки не хочуть приймати на себе додаткові валютні ризики, тому подібні депозити для банків нецікаві.
Валютні депозити: що пропонують банки
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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