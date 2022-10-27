Valve помітно підвищила рекомендовані регіональні ціни в Steam, зокрема в Україні — Finance.ua

Valve помітно підвищила рекомендовані регіональні ціни в Steam, зокрема в Україні Вчора 02:07 — Технології&Авто

Valve помітно підвищила рекомендовані регіональні ціни в Steam, зокрема в Україні

Valve за прикладом інших вирішила переглянути цінову політику та скоригувати рекомендовані регіональні ціни у Steam — відчутне зростання відбулося майже на всіх ринках, у тому числі й в Україні. Також власник Steam спростив розробникам роботу з інструментом налаштування цін.

Оновлено цінові рекомендації

Магазин Steam зараз підтримує десятки способів оплати 39 різними валютами, а цінові рекомендації допомагають розробникам із виставленням регіональних цін. Як пояснює Valve, через зміну купівельної спроможності та коливання курсів валют старі конвертації стали неактуальними, тому компанія вирішила внести відповідні зміни.

Як зазначає SteamDB, серед усіх валют лише 7 не зазнали жодних змін незалежно від цінової категорії.

Оновлено рекомендовані ціни для України на прикладі 13, 20 та 60 доларових релізів:

$12,99: було — 209₴, стало — 285₴;

$19,99: було — 279₴, стало — 415₴;

$59,99: було — 699₴, стало — 1125₴.

Нові рекомендації щодо цін вже діють, і, як завжди, не обов’язкові до виконання — розробники Steam самі контролюють свої ціни та приймають рішення щодо їх коригування. Підвищення цін призводить до 28-денного періоду очікування на встановлення знижки для всіх регіонів (навіть у разі підвищення ціни тільки в одній валюті), тому може знадобитися кілька місяців, поки всі розробники не оновлять свої ціни, якщо вони планують це зробити.

Отримати додаткову інформацію щодо визначення рекомендованих конвертованих цін для різних валют розробники можуть в офіційній документації щодо встановлення цін для різних регіонів.

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