Honor презентувала новий ігровий смартфон (фото) — Finance.ua

Honor презентувала новий ігровий смартфон (фото) 04.05.2025, 00:11 — Технології&Авто

Honor презентувала новий ігровий смартфон (фото)

Китайська компанія Honor випустила ігровий смартфон Honor GT Pro з флагманським чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite і гігантською батареєю на 7200 мАг.

Про це пише Notebookcheck.

Характеристики

Повідомляється, що Honor GT Pro оснащений чотирма 50-мегапіксельними камерами і підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт

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Смартфон отримав дисплей з частотою дискретизації торкання 2700 Гц, що повинно зробити його більш чуйним під час ігор, ніж багато його конкурентів.

Фото: Honor

Крім того, 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей забезпечує власну роздільну здатність 2800×1264 пікселів, затемнення PWM 4320 Гц, частоту оновлення 144 Гц і пікову яскравість 6000 ніт при перегляді HDR-контенту.

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Як зазначає Igeekphone, інсайдер Digital Chat Station раніше поділився результатами бенчмарка Antutu для Honor GT Pro.

Його загальний бал перевищив 3,44 мільйона, що робить його найпотужнішим телефоном із прямим екраном у таборі Android.

Наразі смартфон є ексклюзивним для Китаю. Ціна Honor GT Pro стартує від 3699 юанів, (500 доларів), що вдвічі дешевше, ніж iPhone 16 Pro.

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