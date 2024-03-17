Компанія BYD презентувала оновлену версію електромобіля e2 Honor Edition — Finance.ua
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Компанія BYD презентувала оновлену версію електромобіля e2 Honor Edition

Технології&Авто
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Компанія BYD презентувала оновлену версію електромобіля e2 Honor Edition
Компанія BYD презентувала оновлену версію електромобіля e2 Honor Edition, Фото: BYD
Представлений BYD e2 Honor Edition, який включає дві моделі із запасом ходу 405 км. Вони відрізняються оснащенням та пропонуються за 12 400 та 13 400 доларів. Стартову ціну знижено на 1500 доларів порівняно з торішньою моделлю.
BYD e2 Honor Edition є частиною серії BYD Ocean. Автомобіль оснащений більш ніж 12 основними функціями, включаючи:
  • акумулятори Blade;
  • систему кондиціювання з тепловим насосом;
  • автомобільний ключ NFC з можливістю підключення до смартфона;
  • можливість швидкого заряджання.
Базова версія Comfort оснащена 10,1-дюймовим екраном. Модель Luxury отримала 12,8-дюймовий екран, систему DiLink та голосовий помічник. В обох випадках машини оснащені 8,8-дюймовою панеллю приладів.
Компанія BYD презентувала оновлену версію електромобіля e2 Honor Edition
Стандартна для лінійки система теплового насоса регулює температуру акумуляторної батареї за допомогою технології прямого нагріву навіть за умов низьких температур взимку, збільшуючи запас ходу більш ніж на 10% порівняно з попередником.
Автомобіль обладнано синхронним двигуном з постійними магнітами максимальною вихідною потужністю 70 кВт.
Понад 50% конструкції автомобіля виконано із високоміцної сталі.
За матеріалами:
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