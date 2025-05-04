Spotify влітку підвищить ціни на підписки в ЄС — Finance.ua

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Spotify влітку підвищить ціни на підписки в ЄС

Технології&Авто
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Spotify влітку підвищить ціни на підписки в ЄС
Spotify влітку підвищить ціни на підписки в ЄС
Spotify планує підвищити ціну на індивідуальні підписки приблизно на 1 євро в країнах Європи та Латинської Америки починаючи з червня.
Про це повідомляє агентство Financial Times.
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У агентстві зазначили, що представники музичної індустрії давно тиснуть на Spotify, Apple Music та інші стримінгові музичні платформи через те, що їхні ціни зростають повільніше за інфляцію і що музичні підписки значно дешевші за відеосервіси на кшталт Netflix.
Наразі підписка на Spotify у США коштує $11,99, що на $2 більше, ніж 14 років тому, коли цей сервіс тільки з’явився.

У яких країнах вже зросли ціни

За даними аналітиків, Spotify вже почав підвищувати ціни в деяких країнах, таких як Нідерланди та Люксембург.
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У США, найбільшому ринку компанії, цього літа підвищення не очікують, бо там ціни вже були підвищені в липні 2024 року.
В Україні вартість індивідуального плану склала $4,99 (понад 200 грн) на місяць.
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