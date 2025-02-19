У Spotify з’явиться новий тариф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Spotify з’явиться новий тариф

Особисті фінанси
17
У Spotify з’явиться новий тариф
У Spotify з’явиться новий тариф
Після майже чотирьох років очікування Spotify може нарешті представити довгообіцяний HiFi-режим із підтримкою звуку без втрат якості. Згідно з інформацією ЗМІ, компанія завершує роботу над деталями і готується до запуску.
Spotify планує ввести окремий тарифний план під назвою Music Pro, який включатиме HiFi-аудіо та додаткові функції, повідомляє Bloomberg.
Очікується, що його вартість складатиме 5−6 доларів на місяць понад базову підписку Spotify Premium, яка нині коштує 12 доларів на місяць після нещодавніх підвищень цін. Тож у підсумку Music Pro може обійтися в 18 доларів на місяць.
На відміну від Apple Music, де підтримка lossless-аудіо входить у стандартний тариф, Spotify прагне виправдати додаткову вартість новими можливостями. За попередньою інформацією, Music Pro запропонує користувачам ексклюзивні пропозиції, такі як реміксинг пісень і ранній доступ до квитків на концерти.
Читайте також
Раніше цього місяця Spotify уклав новий багаторічний контракт із Warner Music Group, що передбачає розширення прав на стримінг і потенційно включає HiFi-формат. Подібна угода була підписана з Universal Music Group у січні, причому UMG прямо згадував HiFi-стримінг серед майбутніх інновацій.
Також обговорюється створення спеціального «суперфан"-сервісу, що може включати:
  • пріоритетний доступ до делюкс-видань альбомів,
  • ранні релізи музики,
  • запрошення на ексклюзивні прослуховування,
  • спілкування з артистами.
Попри тривалі затримки, Spotify, схоже, нарешті готовий представити HiFi-стримінг. Очікується, що новий рівень підписки стане доступним для користувачів вже у 2025 році.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.