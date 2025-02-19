У Spotify з’явиться новий тариф — Finance.ua

У Spotify з’явиться новий тариф
Після майже чотирьох років очікування Spotify може нарешті представити довгообіцяний HiFi-режим із підтримкою звуку без втрат якості. Згідно з інформацією ЗМІ, компанія завершує роботу над деталями і готується до запуску.
Spotify планує ввести окремий тарифний план під назвою Music Pro, який включатиме HiFi-аудіо та додаткові функції, повідомляє Bloomberg.
Очікується, що його вартість складатиме 5−6 доларів на місяць понад базову підписку Spotify Premium, яка нині коштує 12 доларів на місяць після нещодавніх підвищень цін. Тож у підсумку Music Pro може обійтися в 18 доларів на місяць.
На відміну від Apple Music, де підтримка lossless-аудіо входить у стандартний тариф, Spotify прагне виправдати додаткову вартість новими можливостями. За попередньою інформацією, Music Pro запропонує користувачам ексклюзивні пропозиції, такі як реміксинг пісень і ранній доступ до квитків на концерти.
Раніше цього місяця Spotify уклав новий багаторічний контракт із Warner Music Group, що передбачає розширення прав на стримінг і потенційно включає HiFi-формат. Подібна угода була підписана з Universal Music Group у січні, причому UMG прямо згадував HiFi-стримінг серед майбутніх інновацій.
Також обговорюється створення спеціального «суперфан"-сервісу, що може включати:
- пріоритетний доступ до делюкс-видань альбомів,
- ранні релізи музики,
- запрошення на ексклюзивні прослуховування,
- спілкування з артистами.
Попри тривалі затримки, Spotify, схоже, нарешті готовий представити HiFi-стримінг. Очікується, що новий рівень підписки стане доступним для користувачів вже у 2025 році.
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