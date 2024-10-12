Spotify навчиться автоматично створювати плейлисти для режиму польоту — Finance.ua
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Spotify навчиться автоматично створювати плейлисти для режиму польоту

Технології&Авто
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Spotify навчиться автоматично створювати плейлисти для режиму польоту
Spotify навчиться автоматично створювати плейлисти для режиму польоту, Фото: Bloomberg
Музичний стрімінговий сервіс Spotify знайшов розв’язання проблеми, коли користувач летить літаком, але забув завантажити свою музику.
Про це пише Hypebeast.
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Відтепер буде доступна функція «Резервне копіювання в автономному режимі».
Зазначається, що коли функцію буде ввімкнено, автоматично створюватиметься та завантажуватиметься список відтворення для використання в автономному режимі.
У списку будуть виключно треки, які вже зберігаються на пристрої користувача або в кеші, навіть якщо пісні не було завантажено.
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Після створення користувачі можуть сортувати список відтворення Offline Backup.
Офлайн-резервне копіювання ввели в бета-версії минулого року і тепер воно доступне в усьому світі для підписників Spotify Premium.
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