Spotify навчиться автоматично створювати плейлисти для режиму польоту — Finance.ua

Spotify навчиться автоматично створювати плейлисти для режиму польоту Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Spotify навчиться автоматично створювати плейлисти для режиму польоту, Фото: Bloomberg

Музичний стрімінговий сервіс Spotify знайшов розв’язання проблеми, коли користувач летить літаком, але забув завантажити свою музику.

Про це пише Hypebeast.

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Відтепер буде доступна функція «Резервне копіювання в автономному режимі».

Зазначається, що коли функцію буде ввімкнено, автоматично створюватиметься та завантажуватиметься список відтворення для використання в автономному режимі.

У списку будуть виключно треки, які вже зберігаються на пристрої користувача або в кеші, навіть якщо пісні не було завантажено.

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Після створення користувачі можуть сортувати список відтворення Offline Backup.

Офлайн-резервне копіювання ввели в бета-версії минулого року і тепер воно доступне в усьому світі для підписників Spotify Premium.

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