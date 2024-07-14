Користувачі Spotify тепер можуть коментувати подкасти — Finance.ua

Користувачі Spotify тепер можуть коментувати подкасти 14.07.2024, 00:09 — Технології&Авто

Користувачі Spotify тепер можуть коментувати подкасти, Фото:Bloomberg

Стримінговий музичний сервіс Spotify запускає нову функцію — коментарі до епізодів подкастів.

Про це пише пресслужба.

Spotify зазначає, що нова функція важлива для авторів подкастів, які хочуть збільшити свою аудиторію і побудувати з нею міцні стосунки.

За замовчуванням коментарі будуть приватними, автори подкастів самі будуть схвалювати кожен коментар, який хочуть відобразити. Від цієї функції також можна й відмовитися.

Творці контенту можуть керувати коментарями у вебдодатку Spotify for Podcasters та в оновленому застосунку Spotify for Podcasters. Там нова функція розгортатиметься протягом наступних кількох днів.

Користувачі Spotify зможуть скористатися новим функціоналом за кілька днів теж. Коментарі впроваджуватимуть поетапно в різних країнах.

theБабель За матеріалами:

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