Spotify виплатив $10 мільярдів музичній індустрії у 2024 році — Finance.ua
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Spotify виплатив $10 мільярдів музичній індустрії у 2024 році

Фондовий ринок
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Spotify виплатив $10 мільярдів музичній індустрії у 2024 році
Spotify виплатив $10 мільярдів музичній індустрії у 2024 році
Стримінговий сервіс Spotify виплатив $10 мільярдів музичній індустрії у 2024 році. Ці кошти отримали не тільки артисти, але й інші партнери, зокрема видавці.
Про це повідомила преслужба Spotify.

Зростання виплат і користувачів

У 2014 році щорічні виплати Spotify становили мільярд доларів, a кількість користувачів платних підписок — 15 мільйонів.
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Станом на третій квартал 2024 року загальна кількість підписників стримінгу становить 252 мільйони — і 60% з них користуються безкоштовною версією з рекламою.
Стримінг підрахував, що в 2014 році близько 10 тисяч артистів генерували від $10 тисяч на Spotify, a тепер стільки ж артистів генерують понад $100 тисяч.

Вплив на музичний ринок

Крім того, Spotify пригадав звіт Міжнародної федерації фонографічної індустрії за 2024 рік, згідно з яким на платформу припадає близько третини світового доходу від стримінгів, a також близько половини доходів незалежних виконавців.
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На початку січня 2025 року музична фінансова платформа Duetti зазначила, що виплати за прослуховування для незалежних артистів стабілізуються після кількох років зниження.
Однак Spotify виплачувала найменше — $3 за тисячу прослуховувань. Інші платформи, такі як Amazon Music, Apple Music і YouTube, платили відповідно $8,8, $6,2 і $4,8 за тисячу прослуховувань у 2024 році, пише TechCrunch.
У звіті також йдеться, що хоча Spotify протягом багатьох років підвищувала ціни на свої плани, середня виплата музикантам знизилася.
За матеріалами:
theБабель
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