ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу, підозрюваного у дачі великого хабара — Finance.ua
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ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу, підозрюваного у дачі великого хабара

Кримінал
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ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу, підозрюваного у дачі великого хабара
ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу, підозрюваного у дачі великого хабара
ВАКС заочно арештував власника агрохолдингу, якого підозрюють в наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України та його раднику.
Про це повідомляє пресслужба САП.
«7 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику», — сказано в повідомленні.
Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Установлено, що протягом 2015 −2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.
Дії власника агрохолдингу кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, колишнього очільника ДФС України — за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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