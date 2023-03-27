ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата — Finance.ua

ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата Сьогодні 19:32 — Казна та Політика

ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата щодо конфіскації його активів.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

«Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, що належать відповідачу або щодо яких відповідач здійснював права, тотожні до права розпорядження ними. Мова йде про частину земельної ділянки; житловий будинок; нежитлові будівлі; транспортний засіб; корпоративні права», — сказано в повідомленні.

За даними Мін’юсту, було стягнуто такі активи:

1/2 земельної ділянки розміром 0,07 га, розташованої у м. Севастополь;

житловий будинок загальною площею у 152 кв.м., розміщений у Красногвардійському районі Автономної Республіки Крим;

нежитлову будівлю загальною площею у 127 кв.м., розміщену у Красногвардійському районі Автономної Республіки Крим;

1/2 частки а праві спільної часткової власності на нежитлову будівлю загальною площею у 1914 кв.м., розміщеної у Красногвардійському районі Автономної Республіки Крим;

2/100 частки а праві спільної часткової власності на нежитлову будівлю загальною площею у 921 кв.м., розміщеної у Красногвардійському районі Автономної Республіки Крим;

транспортний засіб Volkswagen Transporter;

частки статутних капіталів двох Приватних підприємств (100% та 50% відповідно).

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.

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