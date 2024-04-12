ВАКС обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про розкрадання 7,7 млн грн на техобстеженні в Херсонській області — Finance.ua

ВАКС обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про розкрадання 7,7 млн грн на техобстеженні в Херсонській області Сьогодні 12:31 — Фондовий ринок

Детективи НАБУ викрили корупційну схему привласнення 7,7 млн грн державних коштів, виділених на проведення технічного обстеження пошкодженої інфраструктури Херсонської області, у зв’язку з чим трьом її учасникам обрано запобіжні заходи.

ВАКС обрав запобіжні заходи трьом учасникам корупційної схеми привласнення держкоштів, що були виділені на техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених атаками рф.

Про перебіг цієї справи повідомили у Спеціальній Антикорупційній прокуратурі.

11 квітня 2024 року слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, про застосування запобіжних заходів до двох організаторів та одного виконавця у схемі заволодіння 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених в Херсонській області внаслідок військової агресії рф, а саме до власниці приватної компанії.

Зазначається, що власниці приватної компанії обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у1,5 млн грн.

Директора Департаменту Херсонської ОВА, ймовірно причетного до оборудки, відпустили під заставу в 800 тис. грн.

Третьому фігуранту, директора приватної компанії, суд призначив запобіжний у вигляді застави в 500 тис. грн.

За даними слідства очільниця одного з департаментів Херсонської ОВА спільно з власником приватної компанії організувала протиправне корупційну оборудку, та привласнила бюджетні кошти, що виділялись на обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні.

Детективи з’ясували, що вартість виконаних робіт з технічного обстеження була завищена більше ніж в 15 разів. Через що, з резервного фонду Кабінету Міністрів України в кишені корупціонерів «потекли» 7,7 млн грн.

УНН За матеріалами:

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