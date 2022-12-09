ВАКС обрав заочний арешт ексголові Нацбанку Шевченку – ЦПК — Finance.ua
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ВАКС обрав заочний арешт ексголові Нацбанку Шевченку – ЦПК

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Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Як пояснюють в ЦПК, ухвала відкриває шлях для внесення його до бази Інтерполу, без чого неможливо провести екстрадицію.
«У випадку ж повернення до України, його мають затримати на кордоні і доставити до суду протягом 48 годин», — йдеться у повідомленію
Шевченка та ще чотирьох високопосадовців Укргазбанку підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з держбанку.
«Схема діяла майже 5 років, хоча структури банку повідомляли, що економічної доцільності від залучення агентів немає. Обсяг виплат «агентам» був більшим, ніж прибуток, який банку приносили залучені клієнти.
Слідство здобуло докази, що керівники Укргазбанку укладали фіктивні договори з нібито «агентами», які насправді були звичайними ФОП. Останні мали привести в банк нових великих клієнтів, але насправді все відбувалося без їх участі. Більше того, великі державні компанії і так були змушені переходити до держбанків через рішення Кабміну", — нагадує ЦПК.
На засідання 8 грудня Шевченко подав клопотання електронною поштою і просив допустити його до участі через відеозв’язок. Захист надав нову медичну довідку від 5 грудня, в якій йшлося про те, що Шевченко проходить медичні процедури на стаціонарі в клініці у Відні.
«Хоча з наданих документів виходить, що Шевченку навпаки стало краще, адже раніше йому робили три ін’єкції ліків на тиждень, а зараз роблять тільки одну», — додає ЦПК.
За словами прокурора, Шевченку нічого не заважає у тиждень між ін’єкціями приїхати в Україну, тим більше, що такі ж процедури можна зробити і в Києві. У результаті суд відмовив в участі Шевченка через відеозв’язок.
За матеріалами:
Економічна Правда
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