Вагітним українкам, які евакуювались за кордон, спростили оформлення лікарняних — Finance.ua
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Вагітним українкам, які евакуювались за кордон, спростили оформлення лікарняних

Вчора 13:21Казна та Політика
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Вагітним українкам, які через війну змушені були евакуюватись за кордон, спростили процедуру формування лікарняних.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Зокрема, на час дії воєнного стану лікарям дозволили формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому вагітної.
Право на формування листка непрацездатності з 30-го тижня вагітності та отримання відповідних соціальних виплат зберігається навіть, якщо вагітна жінка перебуває за межами країни.
Як оформити лікарняний дистанційно?
  • зв’язатися з лікарем, який вів чи веде вагітність, та заявити про бажання сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН);
  • звернутись до іншого лікаря, надавши йому при цьому документ, який підтверджує вагітність та її термін;
  • після перевірки медичних записів про вагітність в електронній системі охорони здоров’я лікар створить електронний лікарняний.
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За матеріалами: Finance.ua
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