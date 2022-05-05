Вагітним українкам, які евакуювались за кордон, спростили оформлення лікарняних — Finance.ua

Вагітним українкам, які евакуювались за кордон, спростили оформлення лікарняних

Вчора 13:21 — Казна та Політика

Вагітним українкам, які через війну змушені були евакуюватись за кордон, спростили процедуру формування лікарняних.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, на час дії воєнного стану лікарям дозволили формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому вагітної.

Право на формування листка непрацездатності з 30-го тижня вагітності та отримання відповідних соціальних виплат зберігається навіть, якщо вагітна жінка перебуває за межами країни.

Як оформити лікарняний дистанційно?

зв’язатися з лікарем, який вів чи веде вагітність, та заявити про бажання сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН);

звернутись до іншого лікаря, надавши йому при цьому документ, який підтверджує вагітність та її термін;

після перевірки медичних записів про вагітність в електронній системі охорони здоров’я лікар створить електронний лікарняний.

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