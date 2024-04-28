У Офісі генрокурора повідомили, скільки вебсайтів з азартними іграми заблокували в Україні — Finance.ua

У Офісі генрокурора повідомили, скільки вебсайтів з азартними іграми заблокували в Україні Сьогодні 14:15 — Казна та Політика

У Офісі генрокурора повідомили, скільки вебсайтів з азартними іграми заблокували в Україні

В Україні заблокували понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Підозру оголосили вже 21 людині. До суду скерували обвинувальні акти щодо 72 підозрюваних, зокрема 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань», — йдеться у повідомленні.

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У 2023 році правоохоронці зареєстрували 169 правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор, 74 особам повідомлено про підозру.

До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес.

Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань.

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Зазначається, що наразі відкрито провадження щодо низки великих компаній, що причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино.

Зокрема, триває розслідування щодо легалізації коштів з незаконних азартних онлайн-ігор на 4,8 млрд грн.

Крім цього, правоохоронці здійснюють досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка, перебуваючи під контролем структур і громадян рф, організувала та проводила незаконну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Нагадаємо, 20 квітня президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет». Зокрема, документ пропонує обмежити доступ до азартних ігор для військових.

Детальніше про те, скільки заробляють онлайн-казино в Україні і чому це проблема для держави — розповіли у статті за посиланням нижче:

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