В YouTube пояснили, чому сервіс не планує йти з рф — Finance.ua

В YouTube пояснили, чому сервіс не планує йти з рф

Вчора 22:37 — Світ

Гендиректорка YouTube Сьюзен Воджицки заявила, що платформа продовжує працювати в рф, щоб був доступ до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.

Про це вона сказала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Ми проводимо величезну кількість розслідувань і хочемо бути певними у тому, що докладається максимум зусиль щодо боротьби з дезінформацією», — пояснила Воджицки.

«Саме це причина, чому ми ще працюємо у рф, бо вважаємо важливим давати росії незалежні новини», — додала вона, заявивши про важливість доступу до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.

Раніше YouTube видалив понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну на території України та порушували правила платформи.

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