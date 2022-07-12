В Євросоюз приїздить менше українців, ніж виїжджає – Frontex — Finance.ua

В Євросоюз приїздить менше українців, ніж виїжджає – Frontex Вчора 02:23 — Казна та Політика

В Євросоюз приїздить менше українців, ніж виїжджає – Frontex

Упродовж минулого тижня до Європейського Союзу заїхало менше громадян України, ніж повернулося до країни з його території.

Про це повідомляє у понеділок європейське прикордонне агентство Frontex

«За останні 7 днів до ЄС в’їхало менше громадян України, ніж повернулося. З 30 червня по 6 липня в Україну повернулися 265 793 українці, а в ЄС в’їхали 252 246 українців», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що впродовж останніх тижнів спостерігається відносно однакова середня кількість в’їздів і виїздів українців до ЄС.

У Frontex очікують збільшення транзиту вантажів на пунктах перетину кордону Румунії та Польщі, «оскільки триває збір українського врожаю та, ймовірно, триватимуть спроби звільнити складські потужності». Також очікується, що пасажиропотік продовжуватиметься на високому рівні, що також стимулюється традиційно насиченим літнім сезоном.

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Укрінформ За матеріалами:

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