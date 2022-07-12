В Євросоюз приїздить менше українців, ніж виїжджає – Frontex — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Євросоюз приїздить менше українців, ніж виїжджає – Frontex

Казна та Політика
552
В Євросоюз приїздить менше українців, ніж виїжджає – Frontex
В Євросоюз приїздить менше українців, ніж виїжджає – Frontex
Упродовж минулого тижня до Європейського Союзу заїхало менше громадян України, ніж повернулося до країни з його території.
Про це повідомляє у понеділок європейське прикордонне агентство Frontex.
«За останні 7 днів до ЄС в’їхало менше громадян України, ніж повернулося. З 30 червня по 6 липня в Україну повернулися 265 793 українці, а в ЄС в’їхали 252 246 українців», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що впродовж останніх тижнів спостерігається відносно однакова середня кількість в’їздів і виїздів українців до ЄС.
У Frontex очікують збільшення транзиту вантажів на пунктах перетину кордону Румунії та Польщі, «оскільки триває збір українського врожаю та, ймовірно, триватимуть спроби звільнити складські потужності». Також очікується, що пасажиропотік продовжуватиметься на високому рівні, що також стимулюється традиційно насиченим літнім сезоном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.