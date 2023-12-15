В Єврораді впевнені, що Україна отримає «мегапакет», попри вето Орбана — Finance.ua

В Єврораді впевнені, що Україна отримає «мегапакет», попри вето Орбана Сьогодні 10:39 — Казна та Політика

В Єврораді впевнені, що Україна отримає «мегапакет», попри вето Орбана

Президент Європейської ради Шарль Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето.

Як повідомляє «Європейська правда», про це Мішель заявив у коментарі після завершення зустрічі лідерів ЄС, яка тривала до глибокої ночі. Топ-посадовець ЄС зазначив, що Україна повинна бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокував її ухвалення.

«Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу», — заявив він, коментуючи угорське вето.

Через вето Орбана рішення про «мегапакет» для України відклали до січня. Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

«У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей „мегапакет“. І це — сигнал, який ми хочемо надіслати Україні», — заявив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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