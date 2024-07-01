В Європі обвалилися ціни на вживані авто: як це вплине на авторинок України — Finance.ua

В Європі обвалилися ціни на вживані авто: як це вплине на авторинок України Сьогодні 05:11 — Технології&Авто

Європейський ринок вживаних автомобілів демонструє тенденцію до зниження цін, згідно з останніми даними. Ця динаміка, що спостерігається протягом останнього року, викликає значний інтерес як у покупців, так і у продавців автомобілів.

Аналітики пов’язують це явище з низкою факторів, включаючи економічні умови, зміни у споживчих уподобаннях та вплив нових технологій на автомобільну індустрію. Про це пише Інститут досліджень авторинку.

У червні 2024 року спостерігається незначне підвищення цін на вживані автомобілі, згідно з індексом цін AUTO1 Group. Показник зріс з 137,9 у травні до 138,2 у червні, що становить приріст у 0,2%. Проте, порівняно з минулим роком, ціни впали на 9,2% — з 152,2 у червні 2023 до 138,2 у червні 2024. З початку року індекс знизився на 2,7% — зі 142,0 у січні до 138,2 у червні.

Незважаючи на загальне зниження, ціни все ще на 16,6% вищі, ніж до пандемії COVID-19. У червні 2019 року індекс становив 118,7.

Моріц Люк, старший віцепрезидент з продажу та операцій Auto1 Group, зазначає, що така динаміка відповідає очікуванням дилерів-партнерів. Він також підкреслює стабільність цін на дизельні автомобілі в першій половині року.

В Україні також спостерігається зниження цін на авторинку, особливо на внутрішньому. Однак ціни на імпортовані з Європи автомобілі залишаються стабільними через «вхідну ціну».

Індекс цін Auto1 Group базується на аналізі понад 3,6 мільйона угод купівлі-продажу вживаних автомобілів у Європі. Базовим значенням є 100 пунктів у січні 2015 року.

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