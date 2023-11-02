В ЄС заборонили Meta збирати дані користувачів для персоналізації реклами — Finance.ua
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В ЄС заборонили Meta збирати дані користувачів для персоналізації реклами

Фондовий ринок
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В ЄС заборонили Meta збирати дані користувачів для персоналізації реклами
В ЄС заборонили Meta збирати дані користувачів для персоналізації реклами
Європейська рада із захисту даних (EDPB) розширила на усі країни ЄС заборону на таргетовану рекламу в Facebook і Instagram, введену Норвегією, яка не є членом Євросюзу.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву EDPB.
«27 жовтня EDPB прийняв термінове і обов’язкове до виконання рішення … накласти заборону на обробку персональних даних для таргетованої реклами на правових підставах договору і законного інтересу по всій Європейській економічній зоні», — йдеться в повідомленні.
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Рішення Європейської ради із захисту даних зобов’язує регулятор даних Ірландії, де розташована європейська штаб-квартира Meta, у двотижневий термін накласти постійну заборону на використання компанією таргетованої реклами.
Проти заборони таргетованої реклами, яка потрапляє до користувачів через збір їх персональних даних, виступав американський технологічний гігант Meta Platforms (META.O), власник соціальних мереж Facebook і Instagram. При цьому норвезький регулятор даних не виключає введення штрафу для Meta на суму до 4% від глобального обороту компанії.
Компанія Meta вже заявила, що надасть користувачам в ЄС і ЄЕЗ можливість дати згоду, а в листопаді запропонує модель підписки, щоб відповідати нормативним вимогам.
За матеріалами:
УНН
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