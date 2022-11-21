В ЄС вимагають від Бельгії припинити торгувати російськими діамантами — Finance.ua

В ЄС вимагають від Бельгії припинити торгувати російськими діамантами
Чотири країни Європейського Союзу вимагають від Бельгії припинити діамантовий бізнес з росією. Санкції проти цієї галузі російської економіки хочуть включити у дев’ятий санкційний пакет.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Чотири країни Євросоюзу — Естонія, Латвія, Литва та Польща — незадоволені тим, що Бельгія продовжує торгувати російськими діамантами.
Ці держави наполягають на включенні санкцій проти діамантового сектору економіки країни-агресора до дев’ятого пакету санкцій Євросоюзу проти російської федерації.
Видання The Guardian нагадало, що компанія «Алроса», яка видобуває діаманти в росії, контролюється державою. А проти керівника компанії Сергія Іванова (сина колишнього міністра оборони рф) санкції були запроваджені у перший день повномасштабного вторгнення.
Крім того, стало відомо, що «Алроса» профінансувала модернізацію бойового підводного човна Б-871. Човен, який назвали на честь компанії, отримав обладнання для крилатих ракет «Калібр».
Санкції проти діамантового бізнесу
Видання отримало інформацію, що у вересні в проєкті чергового санкційного пакету Європейського Союзу були наявні санкції проти видобувача діамантів компанії «Алроса».
Але, пояснив The Guardian один із дипломатів Євросоюзу, в останній момент санкції проти діамантового бізнесу зникли із загального списку.
Тому Польща та країни Балтії наполягають, аби санкції проти «Алроси» були включені в новий санкційний пакет ЄС проти російської федерації.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною