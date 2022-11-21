В ЄС вимагають від Бельгії припинити торгувати російськими діамантами — Finance.ua

В ЄС вимагають від Бельгії припинити торгувати російськими діамантами Сьогодні 17:23 — Банківські метали

В ЄС вимагають від Бельгії припинити торгувати російськими діамантами

Чотири країни Європейського Союзу вимагають від Бельгії припинити діамантовий бізнес з росією. Санкції проти цієї галузі російської економіки хочуть включити у дев’ятий санкційний пакет.

Про це повідомляє видання The Guardian

Чотири країни Євросоюзу — Естонія, Латвія, Литва та Польща — незадоволені тим, що Бельгія продовжує торгувати російськими діамантами.

Ці держави наполягають на включенні санкцій проти діамантового сектору економіки країни-агресора до дев’ятого пакету санкцій Євросоюзу проти російської федерації.

Видання The Guardian нагадало, що компанія «Алроса», яка видобуває діаманти в росії, контролюється державою. А проти керівника компанії Сергія Іванова (сина колишнього міністра оборони рф) санкції були запроваджені у перший день повномасштабного вторгнення.

Крім того, стало відомо, що «Алроса» профінансувала модернізацію бойового підводного човна Б-871. Човен, який назвали на честь компанії, отримав обладнання для крилатих ракет «Калібр».

Санкції проти діамантового бізнесу

Видання отримало інформацію, що у вересні в проєкті чергового санкційного пакету Європейського Союзу були наявні санкції проти видобувача діамантів компанії «Алроса».

Але, пояснив The Guardian один із дипломатів Євросоюзу, в останній момент санкції проти діамантового бізнесу зникли із загального списку.

Тому Польща та країни Балтії наполягають, аби санкції проти «Алроси» були включені в новий санкційний пакет ЄС проти російської федерації.

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