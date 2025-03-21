В ЄС придумали, як вирішити газову суперечку між Словаччиною та Україною, — ЗМІ Сьогодні 14:24

Європейський Союз обговорює новий план для вирішення газової суперечки між Словаччиною та Україною. Він передбачає використання українських підземних газових сховищ.

Про це повідомляє Politico.

Два чиновники, знайомі з ходом переговорів, зазначили, що пропозиція повинна пом’якшити скарги Словаччини через втрату енергетичних надходжень від припинення транзиту російського газу через Україну. Словаччина отримувала до 500 млн євро щорічно за транзит газу.

Повідомляється, що пропозиція була вперше обговорена єврокомісарами під час візиту до Києва минулого місяця. Зараз Європейська комісія обмірковує план, який може допомогти відновити потоки до Словаччини.

За словами чиновників, замість російського газу Україна може збільшити імпорт газу з Греції та Туреччини і зберігатиме до 10 млрд кубометрів газу у своїх сховищах. Ці потоки потім проходили б через словацькі трубопроводи до, наприклад, Угорщини взимку, коли постачання є низьким.

Представник Єврокомісії наголосив, що це знову зробить Словаччину транзитною країною, але буде дотримано план REPowerEU, в рамках якого ЄС має відмовитися від російських ресурсів до 2027 року.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна офіційно припинила транзит російського газу до Європи та Молдови. Проти цього виступили Словаччина та Угорщина.

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