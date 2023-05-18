В ЄС придумали, як допомогти європейським компаніям піти з російського ринку — Finance.ua
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В ЄС придумали, як допомогти європейським компаніям піти з російського ринку

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В ЄС придумали, як допомогти європейським компаніям піти з російського ринку
В ЄС придумали, як допомогти європейським компаніям піти з російського ринку
Євросоюз має намір допомогти європейським компаніям піти з російського ринку, у зв’язку з високим ризиком оподаткування для фінансування війни в Україні.
Як повідомляє EUobserver, в 11-му пакеті санкцій Євросоюзу проти росії є пропозиції щодо спеціальних дозволів на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям піти з російського ринку.
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Пропозиція передбачає, що країни ЄС зможуть дозволяти фінансові перекази росіянам з чорного списку, якщо ці кошти або економічні ресурси необхідні для завершення транзакцій, включаючи продажі, які необхідні для закриття угод.
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Передбачається, що компетентні органи держав-членів можуть дозволити до 31 грудня 2023 року надання юридичних послуг, обов’язкових для завершення таких угод, як нотаріальні послуги.
Нагадаємо, 28 березня 2023 року повідомлялося про те, що президент країни-агресора володимир путін ввів плату за вихід з російського ринку. Всі компанії, які ще не повністю вийшли з росії, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет.
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Раніше компанії, що виходили з росії, могли вибирати між «добровільним внеском» в російський державний бюджет, який становив 10% від вартості продажу, або відстрочкою платежу від продажу на кілька років.
Тепер кожна транзакція, пов’язана з виходом компанії з рф, має бути узгоджена з російською урядовою комісією з іноземних інвестицій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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